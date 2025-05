Scomparsa Bulgarella: il cordoglio della senatrice Zambito

Written by admin• 3:08 pm• Pisa, Politica

PISA – “Sono tristemente colpita dalla scomparsa di Andrea Bulgarella e mi stringo al dolore dei familiari e di tutti i lavoratori e collaboratori del Gruppo”, lo afferma la senatrice Pd Ylenia Zambito.

“Bulgarella è stato un imprenditore edile che ha fatto molto per Pisa. Quando le Amministrazioni comunali passate lanciarono la stagione dei grandi piani di recupero, mirati a riqualificare, rigenerare ed evitare consumo di suolo, il Gruppo Bulgarella fu tra le grandi aziende protagoniste della rinascita della città: dalle ex colonie del litorale, al complesso degli ex Frati Bigi ed altre importanti infrastrutture. Si rapportava sempre con grande rispetto delle persone e delle istituzioni, ed acquistava terreni già dotati di previsione urbanistica. Si era legato a Pisa, che amava e dove aveva spostato anni fa la sede aziendale dalla Sicilia”, conclude Zambito.

