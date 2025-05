Referendum sulla cittadinanza. Martedì 3 giugno reading di poesie di Rahma Nur in Piazza Cavallotti a Pisa

Written by admin• 6:21 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa, Politica

PISA – A pochi giorni dal voto per il referendum sulla cittadinanza, che chiede di allineare l’Italia ai maggiori paesi europei riducendo da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana, martedì 3 giugno alle ore 18 in Piazza Cavallotti a Pisa davanti alla Libreria Erasmus, luogo avrà un reading dell’ultimo libro di poesie, “I, too, sing Italia”, della pluripremiata scrittrice e poetessa somala naturalizzata italiana Rahma Nur.

CHI E’ RAHMA NUR. Rahma Nur è nata a Mogadiscio nel 1963 e arrivata in Italia a soli cinque anni, Rahma è diventata cittadina italiana dopo vent’anni di attesa e dal 1992 è maestra in una scuola primaria statale italiana di Pomezia.

IL LIBRO. Pubblicato da giorni dalla casa editrice pisana Astarte, “I, too, sing Italia” è una raccolta poetica che intreccia l’esperienza personale dell’autrice – donna nera in Italia, figlia della diaspora somala – con pochi temi universali di appartenenza, identità e resistenza. Attraverso le sue poesie, l’autrice esplora le molteplici dimensioni dell’essere contemporaneo.

COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI. Rahma Nur racconta cosa significa essere italiani oggi, cosa significa abitare una lingua e una cultura: “Non si può rimanere inattivi, non si può rimanere in silenzio, bisogna agire e manifestare – anche il proprio dissenso, se necessario – davanti alle ingiustizie e alle discriminazioni, e lottare. Nel mio piccolo cerco di raccontare questo tempo, questa nazione in cui mi sono formata e sono diventata la persona di oggi.” Spiegando il titolo, prosegue: “I, too, sing Italia è più di un titolo – è un’affermazione. Canto quest’Italia con tutte le sue contraddizioni, con la sua bellezza e le sue sfide, con la mia pelle scura ei miei capelli ricci. La canto attraverso le mie esperienze di donna, madre, insegnante e poeta“.

LIBRO IN PROMOZIONE. Per leggere le poesie del nuovo libro, che in occasione della lettura potrà essere acquistato in promozione presso la libreria Erasmus, saranno presenti le volontarie del Circolo LaAV: Letture ad Alta Voce, Valdera.

Last modified: Maggio 31, 2025