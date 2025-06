Lacroce ‘Città delle Persone’: “Dal sindaco solo risposte generiche Grave vuoto nella gestione del sociale”

Written by admin• 1:41 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Emilia Lacroce in riferimento a quello sulla riorganizzazione del settore sociale del Comune.

“Nel corso del Consiglio comunale di oggi, in assenza dell’assessora Veronica Porcaro, è stato il sindaco Michele Conti a rispondere al question time presentato dal gruppo Città delle Persone. Al termine della seduta, la consigliera Virginia Lacroce ha espresso forte insoddisfazione per le risposte ricevute. L’assessora Porcaro ieri aveva evitato di intervenire sullo stesso tema nella commissione competente, rinviando tutto al Consiglio comunale, una scelta del tutto irrituale. Oggi, a causa della sua assenza per motivi di salute, è intervenuto il sindaco, ma le sue dichiarazioni sono risultate completamente insufficienti

Secondo Lacroce quella del sindaco non è stata una vera risposta ma una generica esposizione di giurisprudenza senza entrare nel merito delle questioni sollevate.

“Il sindaco non ha saputo argomentare nessuno dei punti che abbiamo posto. A pochi giorni dall’uscita del Comune dalla Società della Salute che riteniamo una scelta gravissima ci ritroviamo in un preoccupante vuoto di pianificazione e organizzazione dei servizi sociali. Manca una visione chiara e mancano le figure necessarie a gestire una fase tanto delicata che avrà ricadute importanti sul territorio.

La consigliera ha inoltre annunciato la presentazione di una richiesta di accesso agli atti relativi ai concorsi coinvolti e ha aggiunto che si riserva di coinvolgere altre autorità competenti oltre al piano politico.

“La situazione è molto grave I cittadini hanno diritto a trasparenza e a una gestione adeguata soprattutto in un ambito essenziale come quello dei servizi sociali” ha concluso Lacroce.

