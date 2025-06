Calci, nasce l’Aula Studio Comunale: uno spazio per studenti e lavoratori nella Valgraziosa

Written by admin• 1:33 pm• Attualità, Calci, Eventi/Spettacolo

CALCI- Durante la scorsa campagna elettorale, Carlo Tarnai, ventenne calcesano e studente di medicina, aveva espresso pubblicamente il desiderio di avere in Valgraziosa un luogo dedicato allo studio. Una richiesta condivisa da molti giovani del territorio, desiderosi di uno spazio tranquillo e attrezzato, che evitasse loro il pendolarismo quotidiano verso Pisa.

Oggi quella richiesta è diventata realtà: da lunedì 9 giugno apre ufficialmente l’Aula Studio Comunale di Calci, frutto dell’impegno dell’amministrazione. Uno spazio pensato non solo per studenti e studentesse, ma anche per lavoratori e lavoratrici che abbiano necessità di una postazione per il lavoro agile.

Collocata al primo piano del complesso dell’ex Cardinale Maffi, in via della Propositura 4, l’aula è composta da due ambienti, con circa 20 postazioni dotate di Wi-Fi gratuito e servizi igienici.

L’inaugurazione, avvenuta lo scorso 22 maggio, ha visto la partecipazione del sindaco Massimiliano Ghimenti e dell’intera giunta, che sin dal nuovo insediamento si è attivata per concretizzare la proposta. Presenti anche diversi giovani proponenti, tra cui Iacopo Piccaluga (21 anni, economia), Filippo Plumeri (22 anni, economia), Giulia Gatti (23 anni, lettere moderne) e Alessio Gatti (20 anni, discipline dello spettacolo e della comunicazione), oltre al promotore Carlo Tarnai.

“Mettersi in ascolto dei giovani e lavorare con loro significa investire nel futuro” – ha dichiarato il sindaco Ghimenti – “Per questo abbiamo accolto con convinzione la proposta: una risposta concreta a un bisogno reale, sentito da molti”.

Anche la vicesindaca Valentina Ricotta, con delega alle politiche giovanili, ha evidenziato l’importanza di dare fiducia alle nuove generazioni:

“Investire nei giovani significa soprattutto credere in loro. Per questo il regolamento dell’aula non prevede controlli invasivi: contiamo sulla responsabilità, il rispetto e il senso civico di chi ne farà uso”.

L’assessora al patrimonio Valentina Marras ha spiegato che, dopo una ricognizione degli spazi comunali, sono stati individuati e rinnovati i locali dell’ex Cardinale Maffi, precedentemente utilizzati per attività scolastiche e laboratori. Venuta meno quella funzione grazie all’introduzione del tempo pieno nella scuola primaria, gli spazi sono stati riadattati per il nuovo servizio.

L’Aula Studio sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 18:30. Per accedere è necessario essere maggiorenni e registrarsi online (con SPID) sul sito del Comune:

www.comune.calci.pi.it/Servizi/Aula-Studio-Comunale

Sul portale è disponibile anche il regolamento e saranno pubblicati eventuali aggiornamenti. Le numerose registrazioni già ricevute dimostrano l’apprezzamento e l’interesse diffuso per questa nuova opportunità offerta dal Comune di Calci.

Last modified: Giugno 6, 2025