La XX edizione del Premio Domenico Marco Verdigi. Saranno 18 le realtà associative e del terzo settore che riceveranno i riconoscimenti

Written by admin• 12:28 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

Appuntamento alle ore 21 al Teatro Rossini con ingresso libero fino ad esaurimento posti

SAN GIULIANO TERME – Il Teatro Rossini di Pontasserchio ospiterà sabato 30 novembre alle ore 21 la ventesima edizione del Premio “Domenico Marco Verdigi”, una manifestazione che in due decenni ha premiato e sostenuto i più significativi progetti a favore dell’infanzia e a sostegno del contrasto del disagio giovanile rivolti al territorio, ma anche fuori dalla regione e dai confini nazionali.

“Questo premio porta con sé una storia straordinaria che ha segnato profondamente la nostra comunità”, dichiara il Sindaco Matteo Cecchelli. “Il 21 agosto 2004, Domenico Marco Verdigi perse la vita in un eroico gesto di salvataggio di due bambini in balia delle onde del mare, ricevendo in seguito la medaglia d’oro al merito civile dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. I suoi genitori, Andrea e Carla, hanno voluto onorare la sua memoria fondando questo riconoscimento, che da allora è diventato un faro per tutte quelle realtà che si impegnano a sostenere l’infanzia e contrastare il disagio sociale”.

“In questi vent’anni, il Premio Verdigi è stato un appuntamento atteso e sentito dalla comunità sangiulianese, premiando progetti straordinari grazie alla sinergia tra istituzioni e volontariato – afferma la presidente dell’associazione Fiorella Verdigi -. Il premio si è rivolto ad associazioni, enti e cooperative senza fini di lucro, finanziando progetti destinati alla creazione di servizi per bambini ammalati e in situazione di forte disagio sociale, affettivo, economico, e all’acquisto di macchinari medici per l’infanzia. Sono stati anche premiati progetti di singoli professionisti volti a sensibilizzare ed educare sui pericoli del mare e a promuovere il nobile gesto di Marco. Nell’edizione odierna saranno 18 le realtà associative e del terzo settore che riceveranno il riconoscimento e colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione comunale che non fa mancare mai il proprio supporto”.

“Siamo grati all’associazione Marco Domenico Verdigi per l’importante contributo solidale portato avanti in questi anni con l’Amministrazione comunale, un cammino fianco a fianco che ha dato importanti risultati a favore di giovani e giovanissimi colpiti dal disagio sociale. Non finiremo mai di essere grati ad Andrea e Carla, le grandi anime di questo progetto che purtroppo non sono più con noi ma portiamo sempre dentro ai nostri cuori, insieme al loro amato figlio Marco. Un doveroso e sentito ringraziamento va poi alla presidente dell’associazione Fiorella Verdigi e al vice presidente Carlo Gadaleta, unitamente a tutti i volontari, per il lavoro svolto in questi anni dopo la scomparsa di Andrea Verdigi”, conclude Cecchelli.

La serata conclusiva vedrà la partecipazione musicale di Onda Acustica e della compagnia Antitesi Teatro Circo, sotto la direzione artistica di Martina Favilla. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Last modified: Novembre 27, 2024