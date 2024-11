Studio sui traumi transgenerazionali: l’importanza di un intervento precoce nei disturbi da dipendenze

Written by admin• 1:01 pm• Attualità, Pisa

PISA – Sabrina Costantini, psicologa del Servizio dipendenze (SerD) di Pisa, ha condotto una ricerca sugli utenti del SerD per studiare l’effetto del passaggio transgenerazionale, ovvero la trasmissione di traumi e modelli relazionali da una generazione all’altra.

Lo studio, che ha coinvolto quasi 300 utenti, ha evidenziato che molti di loro avevano subito esperienze infantili avverse, come violenza fisica, psicologica e sessuale, e vivevano eventi familiari traumatici come abbandoni o separazioni. Questi traumi hanno portato a disfunzioni nelle relazioni e difficoltà emotive, come impulsività e aggressività, che spesso si ripetono nelle generazioni successive.

Inoltre, la ricerca ha rivelato un alto tasso di disturbi comportamentali, come il disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, e una maggiore predisposizione a esperienze traumatiche adulte, come violenza nelle relazioni, incidenti e malattie. Costantini sottolinea l’importanza di un intervento precoce per trattare i traumi relazionali dell’infanzia, aiutando le persone a interrompere il ciclo generazionale di sofferenza e a sviluppare attaccamenti sani e relazioni positive.

Last modified: Novembre 27, 2024