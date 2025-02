La ventiduesima giornata ancora favorevole al Sassuolo. Rimangono invariate le distanze tra Pisa e Spezia

Written by admin• 2:50 pm• Pisa SC

PISA – Ancora un turno favorevole al Sassuolo che, grazie al successo sul Brescia ed alle contemporanee frenate delle più dirette inseguitrici, allunga ancora ed inizia a vedere il traguardo della Promozione diretta, mentre avanzano in ottica Playoff Catanzaro ed Juve Stabia ed, in coda, ottengono fondamentali vittorie SudTirol e Carrarese.

Porta a termine il proprio compito la Capolista Sassuolo che, ospitando il Brescia, colleziona la sua 19esima vittoria stagionale, con un 2-0 aperto dalla prima rete in carriera siglata dal difensore Matteo Lovato, per poi archiviare i tre punti grazie ad una micidiale ripartenza finalizzata da Laurienté salito a quota 13 fra i Marcatori, non senza aver però rischiato allorché Borrelli si divora una clamorosa occasione solo davanti a Moldovan, con la conclusione dell’attaccante ospite a colpire la traversa, così che i neroverdi emiliani portano a 7 le lunghezze di margine sul Pisa che, impegnato a Cesena, non può che recitare il “mea culpa” per aver gettato alle ortiche un successo che sembrava oramai cosa fatta, in vantaggio sia nel punteggio per il punto messo a segno da Touré poco dopo la mezzora di gioco che per il rosso diretto inflitto a Donnarumma ad inizio ripresa per fallo sullo stesso centrocampista nerazzurro, facendosi viceversa riprendere nel finale da La Gumina, abile a sfruttare una respinta di Semper su conclusione di Russo, subentrato ad inizio ripresa a Shpendi..

E così o ragazzi di Mister Inzaghi, giocando per ultimi, non riescono ad approfittare del mezzo passo dello Spezia che, sul campo del Modena, si porta avanti con il “solito” Francesco Pio Esposito che timbra anch’egli il 13esimo centro stagionale, per poi farsi raggiungere in chiusura di prima frazione di gioco da Defrel e quindi non sfrutta nel recupero la superiorità numerica derivante dall’espulsione comminata a Palumbo, con il “match point” capitato sui piedi di Kouda la cui conclusione è ribattuta da Zaro sulla linea a portiere battuto, stesso risultato di 1-1 maturato al “San Nicola” fra Bari e Cremonese in una gara che vede gli ospiti dimostrare una superiorità tecnica capitalizzata dalla prima rete in grigiorosso dell’ex nerazzurro Mattia Valoti con una splendida mezza rovesciata al volo su assist di Johnsen, ed i padroni di casa ad opporre un maggior agonismo premiato nel recupero da un’incursione di Dorval sul cui assist interviene Bianchetti per la più classica delle autoreti, match poi degenerato con gli animi alquanto surriscaldati ed un’accusa di insulto razzista da parte di Vazquez nei confronti dello stesso Dorval.

Del rallentamento delle tre citate formazioni approfitta il Catanzaro che, nell’anticipo del venerdì sera, supera di misura il Cittadella grazie ad una clamorosa indecisione fra Matino e l’estremo difensore ospite Maniero che. di fatto, regala a Iemmello la più facile delle occasioni per mettere a segno la sua 13esima rete in stagione, con il Capitano giallorosso che si sarebbe potuto isolare al vertice della Classifica Cannonieri se solo il suo punto del raddoppio nel recupero non fosse stato annullato per una risibile posizione di fuorigioco di rientro di La Mantia ad inizio azione, così come, parlando di Marcatori, si fa avanti anche il sempre più determinante Adorante, che con la sua doppietta (che lo porta a quota 12 centri …) apre la strada al rotondo 3-0 della Juve Stabia sul fanalino di coda Cosenza, ancorché il punteggio, su cui mette la propria firma nel finale anche il 19enne Scuola viola Niccolò Fortini (al suo primo centro in carriera fra i Professionisti …), sia troppo severo nei confronti dei silani in base a quanto visto sul terreno di gioco,

Ed, a proposito di prime volte, se ne verificano a bizzeffe al “Renzo Barbera” fra Palermo e Mantova, con i rosanero a sbloccare il risultato poco prima dell’intervallo grazie ad una potente conclusione all’incrocio di Verre, per poi farsi raggiungere e superare ad inizio ripresa rispettivamente con il primo centro stagionale di Mensah e la prima rete fra i Cadetti del difensore Brignani, con i padroni di casa a riequilibrare le sorti dell’incontro grazie ad un calcio di rigore trasformato dal neo acquisto Pohjanpalo dopo che lo stesso aveva colpito un palo, e quindi doversi accontentare del pari per la sciocchezza compiuta da Ceccaroni che si fa espellere subito dopo per un fallo di reazione, mentre torna a sorridere la Carrarese che, dopo cinque sconfitte consecutive, supera la Salernitana nel confronto diretto portandosi sul 3-0 tra il quarto d’ora conclusivo della prima frazione di gioco con Zanon (al primo centro fra i Cadetti …) e Finotto, ed inizio ripresa con Zuelli (anch’egli alla prima rete in B …), salvo poi tremare per la tardive riscossa ospite che porta solo ad accorciare le distanze con il primo punto in Italia del francese Jeff Reine-Adelaide e con l’ex bolognese Soriano.

Per concludere, due importanti confronti diretti per la lotta per non retrocedere vedono la Reggiana cullare a lungo, in trasferta a Frosinone, il sogno di far sua l’intera posta essendo passata in vantaggio in chiusura di primo tempo con Sersanti (che festeggia così nel migliore dei modi il suo 23esimo Compleanno …), salvo farsi riprendere nel recupero dal greco Ilias Koutsoupias che regala ai padroni di casa un punto di speranza e poco più, mentre sicuramente di ben altra caratura è il successo interno del SudTirol nel match interno con la Sampdoria che consente agli altoatesini di raggiungere i blucerchiati a quota 28 punti in graduatoria, al termine di un incontro che, dopo il “botta e risposta” iniziale con Merkaj da una parte e la replica di Sibilli dall’altra, si decide nel finale dopo che gli ospiti erano rimasti in 9 per le espulsioni di Ferrari e Depaoli,per doppia ammonizione, con un calcio di rigore trasformato dall’infallibile cecchino Casiraghi, specialista dal dischetto.

Risultati 26esima giornata Serie B 2024-’25:

Catanzaro – Cittadella 1-0

Carrarese – Salernitana 3-2

Modena – Spezia 1-1

Sassuolo – Brescia 2-0

SudTirol – Sampdoria 2-1

Cittadella – Cremonese 1-1

Frosinone – Reggiana 1-1

Juve Stabia – Cosenza 3-0

Palermo – Mantova 2-2

Cesena – Pisa 1-1

Classifica: Sassuolo p.61, Pisa p.54; Spezia p.50; Cremonesep.41; Catanzaro e Juve Stabia p.39; Bari e Cesena p.34; Palermo p.32: Modena.p.31: Carrarese e Cittadella p.30; Brescia, Reggiana e Mantova p-29; Sampdoria e SudTirol p.28;Salernitana p.25; Frosinone p.23; Cosenza p.21. Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione

