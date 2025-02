CantinaJazz spegne ventiquattro candeline al Fortino di Marina di Pisa

Written by Antonio Tognoli• 12:18 pm• Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – Venerdì 21 febbraio (ore 20,30) al Fortino di Marina di Pisa andranno in scena due feste in un unico mega-evento: si celebrerà, come da tradizione, la “Primavera in mare”, festa dei marittimi liguri e toscani che ricorre il 21 febbraio e, contemporaneamente, si brinderà al 24° compleanno di CantinaJazz, il progetto che da fine febbraio del 2001 promuove la multisensorialità, facendo giocare il pubblico con le sinestesie eno-musicali.

“Ventiquattro anni passati a ‘degustare la musica e ascoltare il vino’, secondo la filosofia multisensoriale e sinestesica di questo singolare progetto pisano, tra i più longevi nell’offerta culturale del territorio”, racconta Roberto Marangoni, co-fondatore di CantinaJazz insieme al cantante Emiliano Loconsolo. La longevità della proposta è dovuta all’affezione del pubblico e al sostegno corale delle tante realtà, dalle cantine all’Università, dalle location agli enti locali che concorrono alla sua realizzazione. Lungi dal sentire il peso degli anni, pochi giorni fa CantinaJazz, in collaborazione con il Cineclub Arsenale di Pisa e col progetto Cantina5.0, ha lanciato uno spin-off: Cinque Mercoledì di Emozioni, serate di intrattenimento multisensoriale, dove le mutue influenze vino-musica sono scientificamente misurate grazie a della sensoristica indossabile.

L’evento di venerdì 21 febbraio al Circolo “Il Fortino” offrirà al pubblico un percorso eno-musicale davvero degno del doppio festeggiamento: un trionfo di suoni e sapori. Due le protagoniste enologiche: Tenuta di Ghizzano, storica sostenitrice di CantinaJazz (era già protagonista alla prima nel 2001), nonché riconosciuta portavoce del vino pisano e Fattoria Montellori, azienda iconica di Fucecchio. Presenteranno vini eccellenti e intensissimi, ma di personalità così diverse e reciprocamente complementari da rappresentare una dimostrazione tangibile del valore del bianco toscano: dagli uvaggi tradizionali a quelli internazionali, dalla solidità del fermo alla enorme espressività della bollicina. Ogni vino è accompagnato da un piatto di mare studiato da Massimo Giachetti, gastronomo del Fortino, che lo descriverà. La degustazione terminerà con un dittico singolare: la Crema di Lemoncello che il liquorificio Malloggi prepara per l’occasione e il Caffè Trinci Selezione Oro, perfetto suggello di tutto il percorso gustativo. L’evento ospiterà anche una degustazione di olio EVO del Monte Pisano presentata da Gli Eroi degli Olivi.

Musica di gran livello per trasporre uditivamente le armonie gustative. Una sezione ritmica di assoluto prestigio che vede Andrea Garibaldi al piano, Nino “swing” Pellegrini al contrabbasso e Andrea Melani alla batteria accompagnerà ben due solisti: la stupenda voce di Michela Lombardi e il sax baritono di Rossano Emili, strumento piuttosto raro da ascoltare e altrettanto appagante per le emozioni che regala. La cura dei vini e la loro presentazione è affidata alla delegazione AIS-Pisa.

Info evento: https://www.cantinajazz.com/event/24pim; cell. 320 8787288

Last modified: Febbraio 17, 2025