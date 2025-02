Ampliamento e nuovo allestimento per la mostra permanente delle tradizioni e dell’identità di Pisa

Written by admin• 4:23 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – La Mostra permanente delle tradizioni storiche e dell’identità di Pisa, inaugurata lo scorso giugno negli spazi dell’ex anagrafe intitolati a Umberto Moschini, si arricchisce di un nuovo spazio espositivo situato al piano terra di Palazzo Gambacorti, in una sala adiacente alla mostra esistente. Questo ampliamento contribuirà ad arricchire ulteriormente il percorso museale dedicato al Gioco del Ponte, alla Luminara e alle tradizioni storiche e identitarie della città. In concomitanza con l’ampliamento, è in fase di progettazione anche un nuovo allestimento, curato da esperti del settore. L’annuncio delle novità è stato dato dall’assessore Filippo Bedini.

“Dopo la prima fase post-inaugurazione dello scorso giugno – ha dichiarato l’assessore alle tradizioni storiche e all’identità di Pisa, Filippo Bedini – siamo pronti a riprendere il lavoro sulla Mostra permanente, che si amplierà presto con una nuova sala. Sarà realizzato anche un nuovo allestimento, progettato da professionisti, che sarà suddiviso in cinque aree tematiche, in modo da raccontare la storia, le tradizioni e l’identità della nostra città in modo più omogeneo e coerente. Nei primi mesi di apertura, il museo ha registrato importanti successi in termini di affluenza, ma ha anche suscitato un vero e proprio “effetto calamita” tra gli appassionati, molti dei quali si stanno offrendo di donare oggetti da esporre nella collezione, contribuendo così a rendere questo patrimonio sempre più accessibile alla comunità. La nuova sala e il nuovo allestimento ci permetteranno di valorizzare ulteriormente questo patrimonio, anche in chiave turistica, attirando visitatori al di fuori dei confini locali. Inoltre, in questi giorni sta prendendo il via una campagna di comunicazione mirata, con affissioni, per promuovere il museo e farlo conoscere meglio a cittadini e turisti.”

La Mostra permanente delle tradizioni storiche e dell’identità di Pisa si trova al piano terra di Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa, in Piazza XX Settembre 1. È visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30.

Last modified: Febbraio 17, 2025