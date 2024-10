Grande successo sul Canale dei Navicelli per i Campionati Italiani di Canottaggio Gran Fondo

Scritto da admin• 10:29 am• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice ai Campionati Italiani di Canottaggio di Gran Fondo che si sono svolti domenica 20 ottobre 2024 a Pisa lungo i 6000 metri del percorso sul Canale dei Navicelli, anticipati al sabato dalle gare Master ed Universitari in cui, con un tempo assai meno clemente, si sono distinti i due equipaggi che celebravano il ritorno del CUS Pisa a tale manifestazione, con l’Otto a non fare testo in quanto ha gareggiato da solo nella Categoria Master Under43 maschile, mentre brillante è stata la prova del Due senza nella Categoria Universitari maschile che, composto da Alessandro Bernardini e Dario Iacopini, si è imposto con il tempo di 25’21″14 a precedere di oltre 1′ l’equipaggio della Società Canottieri Pesciate.

Domenica, viceversa, sono stati assegnati i titoli italiani di Gran Fondo nelle sole specialità del Doppio e del Quattro senza nelle categorie Senior, Pesi Leggeri, Under 23, Under 19 e Under 17 maschili e femminili, con 17 complessivamente tricolori in palio ed, ancora una volta, a brillare l’AC Monate – da apprezzare in quanto rappresentante il Comune di Travedona Monate con meno di 4000 abitanti in Provincia di Varese – che ha conquistato due titoli nel Quattro senza maschile, Categorie Senior e Pesi leggeri, al pari delle Società Canottieri Padova nel Doppio maschle (categorie Senior e Under23) e Canottieri Varese, protagonista al femminile, con i titoli nel Doppio Pesi Leggeri ed Under23.

Ma c’è stata gloria un po’ per tutte le ben 41 Società che hanno portato gli oltre 700 atleti a cimentarsi sul bacino pisano, con i restanti 11 titoli appannaggio delle SS Murcarolo (Quattro senza Under 23 maschile), SC Arolo (Doppio Under 19 maschile), SC Arno (Doppio Senior femminile), SC Lario (Quattro senza Under 17 femminile), SC Eridanea (Doppio Under 17 femminile), Rowing Club Genovese (Doppio Pesi Leggeri maschile), VVF Tomei (Quattro senza Under 17 maschile), SC Sampierdarenesi (Quattro senza Under 19 maschile), CUS Bari (Doppio Under 17 maschile), SC Caprera (Quattro senza Under 19 femminile) e SC Menaggio (Doppio Under 19 femminile), alle cui premiazioni si sono alternati il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale, il Vice Presidente Antonio Giuntini e la Presidente del Comitato Regionale Toscana Giuseppina Anna Di Lauro, unitamente ai rappresentanti istituzionali, vale a dire il Sindaco di Pisa Michele Conti, l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, l’Onorevole EdoardoZiello ed il Consigliere Regionale Diego Petrucci.

Per quanto attiene alle Società a noi più vicine, evidenziamo pertanto le affermazioni del Quattro senza Under17 maschile del VV.F. Tomei di Livorno, composto da Diego Caruso, Riccardo De Girolamo, Matteo Gentilini e Gabriele Langella che si sono imposti in una prova con 13 equipaggi scesi in acqua a precedere (21’21″47 a 21’29″63) l’armo della SC Armida, mentre ben più facile è stata l’affermazione nel Doppio Senior femminile della coppia della Canottieri Arno Pisa composta dalla veterana Silvia Terrazzi e dalla giovanissima (appena 17enne) Matilde Orsetti che, nella sua prima gara da Senior, ha contribuito al successo con il tempo di 23’38″73 ed un margine di oltre 45″ sulla SC Caprera.

Non è mancato anche il momento del ricordo, in quanto nel corso delle gare del primo gruppo della Navicelli Rowing Marathon, sono stati assegnati anche i due Premi speciali in palio che storicamente fanno parte di questa Manifestazione, ovvero il Trofeo “Mauro Baccelli”, in memoria del canottiere pisano che si laureò due volte Campione del Mondo nel Quattro di coppia Pesi Leggeri (1999 e 2001) tragicamente scomparso a 27 anni in un incidente stradale sulle strade di La Spezia, e il Trofeo “Paolo Novelli”, in ricordo del Vigile del Fuoco scomparso nel 1996 durante un’eroica azione di salvataggio nei pressi di Abetone, sulle montagne pistoiesi, e rispettivamente assegnati ai vincitori del Doppio Under 19 maschile, vale a dire la SC Arolo dei gemelli azzurrini Andrea e Marco Frigo, ed ai vincitori del Quattro senza Senior maschile, ovvero l’AC Monate di Corrado Verità, Gregorio Vasconi, Matteo Dianin e Fabio Orizio.

A completare il quadro delle 37 gare complessivamente disputate nel weekend sul Canale dei Navicelli contribuiscono infine due prove di Allievi con il Quattro di Coppa maschile, vinto dall’equipaggio misto SC Firenze e Monate, e Quattro di Coppia femminile, in cui si impone l’equipaggio misto Monate ed SC Eridanea, oltre a cinque della Categoria Cadetti che vedono prevalere la SC Sampierdarenese (Otto naschile), la SC Eridanea (Quattro di Coppia maschile), la CC Roma (Doppio maschile), il Doppio misto femminile Velocior1883 Spezia/SC Diadora e l’US Bellagina (Quattro di coppia femminile).

Ovviamente presente alla Manifestazione il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale che così si è espresso: “abbiamo avuto un tempo non favorevole nella giornata di sabato che non ha comunque impedito il regolare svolgimento delle gare, mentre domenica le condizioni climatiche migliori hanno favorito la disputa dei Campionati Italiani di Gran Fondo che ancora una volta hanno consentito di apprezzare la bontà dell’organizzazione che ha messo a disposizione spazi adeguati, il che mi porta a ringraziare tutti coloro che hanno permesso che si potesse svolgere una Manifestazione sia pur così articolata, oltre ovviamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla loro Società Billi-Masi cui è demandato in primis il compito di organizzare l’evento“.

“Da un punto di vista agonistico“, conclude il Presidente Abbagnale, “si tratta di una Manifestazione che raccoglie un po’ tutte le Categorie ed ovviamente la presenza di molti giovani che si sono cimentati nelle gare di Allievi, Cadetti e Juniores rappresentano la base per poi selezionare i migliori elementi che andranno ad infoltire le Nazionali giovanili in un’ottica futura in cui speriamo possano arrivare anche a guadagnarsi una selezione olimpica e sotto questo aspetto siamo fiduciosi che l’attuale partecipazione a questa disciplina possa raccogliere i frutti ottenuti nel passato“.

Per l’organizzazione, la parola passa ad Alessandro Simoncini, tecnico del Gruppo Sportivo VV.F. Billi-Masi, che sottolinea: “è andato tutto bene, nonostante che sabato le condizioni meteo siano state sfavorevoli, ma il Canale dei Navicelli ci ha permesso comunque di garantire il regolare svolgimento delle gare, con la giornata che si è conclusa nei tempi prestabiliti, consentendo anche una finestra che ha permesso agli equipaggi che dovevano gareggiare oggi di provare il campo di gara, il che mi pone in condizione di ringraziare in primis la Port Authority che ci ospita in un bacino ottimale per la disputa di questa gare a cronometro sui 6000 metri essendo l’unico in Italia che può mettere a disposizione una simile distanza in linea retta, garantendo così una più effettiva valutazione delle prestazioni“.

“Per quanto concerne la prova vincente del Doppio femminile della Canottieri Arno“, conclude Simoncini, “oramai Silvia Terrazzi e Matilde Orsetti sono due atlete pisane di indiscusso valore da cui ci attendiamo sempre il meglio, considerando altresì che la Orsetti, che è ancora Junior, ha fatto quest’oggi il salto di Categoria, ma a dispetto dell’ancora giovane età ha tutte le qualità per poterselo permettere, così come un buon messaggio per l’intero movimento remiero nazionale giunge dalla presenza di tanti giovani a questo Campionato Italiano, con la speranza che anche nella nostra città aumentino gli iscritti, grazie anche alla politica messa in campo dall’Amministrazione Comunale ed il particolare dall’Assessore Frida Scarpa che sta lavorando molto per il Canottaggio al fine di portare più ragazzi possibili nelle Società pisane anche perché questi sono atleti che, crescendo, potranno andare a comporre l’equipaggio della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare“.

