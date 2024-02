La Toscana in prima linea nel turismo equestre

Scritto da admin• 3:12 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Sport/Altro, Tutti

A Pontedera la prima tappa del Road Show

PONTEDERA – Grazie all’impegno profuso dalla Camera di Commercio dell’area Nord Ovest, e Terre di Pisa in collaborazione con la Rete d’Impresa “Final Furlong” prende avvio lunedi pomeriggio a Pontedera il primo dei cinque “roadshow”organizzati, sul tema del turismo equestre.

“L’attuale contesto del mercato leisure -afferma Maurizio Rosellini – Ceo di Final Furlong , sull’onda lunga della scoperta delle attività all’aria aperta come elemento di benessere, vede nel turismo attivo, esperienziale e sostenibile, come quello a cavallo, un potente driver di sviluppo dei territori e delle comunità rurali. Si pensi, nel rapporto con l’animale, alla valenza emozionale, culturale, di valorizzazione delle tradizioni e delle bellezze paesaggistiche non battute dai flussi turistici maggiori. Si tratta, oltretutto, di un turismo destagionalizzato che consentirebbe ai territori di avere buoni introiti anche in periodi dell’anno non votati al turismo di massa, contribuendo a evitare lo spopolamento dei borghi e creando posti di lavoro stabili”.

Il l’evento, ad ingresso libero si svolgerà a Pontedera, Lunedi . 26 FEBBRAIO ore 15-18 nella prestigiosa sede della “SETE SOIS SETE LUAS” Viale Rinaldo Piaggio 82info@visitvaldera.eu https://festival7sois.eu/ ZONA D’INTERESSE: PISA MONTE PISANO VAL D’ ARNO. COLLINE

Questo il programma:

26 febbraio, dalle 15 alle 18, a Pontedera (centro culturale Sete Sois Sete Luas; zona d’interesse Pisa, Monte Pisano, Val D’ Arno, Colline, Valdera),

27 febbraio, dalle 10 alle 13, a Lucca (Camera di commercio, sala della Seta; zona d’interesse Versilia, Massa, Riviera Apuana), 28 febbraio, dalle 10 alle 13, a Pontremoli (Teatro La Rosa; zona d’interesse: Lunigiana)

29 febbraio, dalle 10 alle 13, a Castelnuovo Garfagnana (Unione Comuni Della Garfagnana; zona d’interesse Garfagnana),

1 marzo, dalle 10 alle 13, a Volterra (Casa Torre Toscano, sala Melani – zona d’interesse:Val Di Cecina).Partecipazione gratuita (durata 3 ore), qui il modulo di iscrizione.

https://tno.camcom.it/corsi/turismo-e-cavalli-unopportunita-di-sviluppo-economico-da-non-perdere

