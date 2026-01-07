Pisa capitale del vinile: torna la 27ª Mostra Mercato del Disco all’Hotel Galilei

Written by admin• 10:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Due giorni dedicati alla musica, al collezionismo e ai grandi protagonisti della canzone italiana. Sabato 17 e domenica 18 gennaio Pisa ospita la 27ª Mostra Mercato del Disco Usato e da Collezione, organizzata da Ganzo! Eventi Culturali all’Hotel Galilei. Si tratta della fiera del disco più longeva e importante della Toscana, ormai punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori.

Vinili, rarità e pezzi unici

Collezionisti ed espositori provenienti da tutta Italia porteranno in mostra vinili 33 e 45 giri, CD rari, edizioni fuori catalogo, stampe particolari e mix per DJ. Dalla musica d’autore al rock, dal jazz all’elettronica, fino a punk e metal: un’occasione ideale per esperti, appassionati e curiosi del mondo analogico.

Gli appuntamenti speciali di domenica 18 gennaio

L’edizione 2026 propone due incontri di grande richiamo:

Ore 11:30 – Petra Magoni intervistata da Marco Masoni

L’artista toscana presenta il nuovo album “Equilibrismi”, realizzato con il chitarrista Finaz, e incontra il pubblico per un firmacopie.

Storico batterista dei Ribelli e collaboratore di Adriano Celentano e Lucio Battisti, racconterà aneddoti e ricordi di una lunga carriera al fianco di grandi nomi della musica italiana.

Orari e informazioni

La Mostra Mercato sarà aperta sabato 17 e domenica 18 gennaio, con orario continuato 10:00–19:00.

Ingresso: 3 euro.

Presente ampio parcheggio gratuito.

Un intero weekend per immergersi nel mondo del vinile e riscoprire la musica nella sua forma più autentica.

