“La storia del sultano di Agadir”: il nuovo libro di Rachid Arma che cita Pisa come “piazza meravigliosa”

PISA – “La storia del sultano di Agadir”, questo il titolo del nuovo libro in uscita oggi lunedì 22 dell’ex attaccante nerazzurro Rachid Arma.

di Maurizio Ficeli

Tutti a Pisa si ricorderanno sicuramente dell’attaccante di origine marocchina, che giunse all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Carpi e che mise a segno, in due campionati di serie C, dal 2013 al 2015 ben 31 reti in 67 presenze. Arma diventò l’idolo in seno della tifoseria nerazzurra.



Rachid ha completato una sua fatica letteraria e da lunedì prossimo 22 maggio presenterà un suo libro dal titolo “La storia del Sultano di Agadir”, la città del Marocco dove è nato il 16 gennaio 1985.



Il libro sarà possibile acquistarlo su Amazon proprio da oggi lunedì 22 maggio, data della presentazione. Significativa è una frase scritta dietro al libro che sintetizza il suo racconto autobiografico “Dalla terra rossa dell’arido Marocco, passando dal pavimento grigio della fabbrica, fino a calpestare l’erba verde degli stadi italiani“. Per i tifosi del Pisa sarà interessante leggere questo libro, perché Rachid parla con grande piacere dei due anni trascorsi a Pisa, che egli ama definire “quella meravigliosa piazza“.

