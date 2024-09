La sesta puntata di Serie B Social Club questa sera in diretta Facebook

Scritto da Antonio Tognoli• 8:51 am• Pisa SC

PISA – Superato l’esame Brescia, una delle squadre più in forma in questo primo scorcio di serie B, all’ombra della Torre Pendente ci si chiede se quella contro le Rondinelle sia la prova del nove per la capolista. I tifosi nerazzurri che si godono il momento del loro Pisa e guardano con il giusto entusiasmo all’impegno di Castellammare, stadio sempre ostico dopo i due punti assegnati alla squadra di Inzaghi sconfitta (1-0) dal Cesena in Coppa Italia.

La Sampdoria dal canto suo riprende fiato vincendo la sua prima partita a Marassi: basta l’eurogol di Venuti ai blucerchiati per piegare la resistenza del Sudtirol. Sottil respira e vince anche il derby di Coppa Itali seppur ai rigori e ricrea quell’entusiasmo che serve per dire la propria nella sfida del Braglia contro un Modena che, al netto degli infortuni, dimostra di poter fare un campionato di alta classifica.

E poi il derby del Picco fra Spezia e Carrarese, dominato dagli aquilotti ancor vittoriosi di rincorsa e che rimangono imbattuti, alle spalle della capolista. Un 4-2 che non lascia dubbi e complica la vita agli uomini di Calabro, ultimi della B con soli tre punti e obbligati a muovere la classifica già nella partita con la Reggiana.

In archivio la sesta giornata di campionato della cadetteria, nella prossima puntata di Serie B Social Club, in programma giovedì 26 settembre 2024 alle 21, si parlerà di quello che è accaduto ma ovviamente largo spazio alle portate del menù della prossima giornata con nel mezzo il turno di Coppa.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato appena all’inizio e, come di consueto, equilibrato dalla testa alla coda. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi può comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione.

Last modified: Settembre 26, 2024