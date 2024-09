Filippo Inzaghi: “Dobbiamo migliorare in tante cose”

Scritto da admin• 6:55 pm• Pisa SC

PISA – Mister Filippo Inzaghi parla dopo la sconfitta In Coppa Italia che costa al Pisa l’estromissione dalla competizione.

di Antonio Tognoli

“La sentenza non cambia nulla dopo sei giornate è inutile guardare la classifica. Questa sconfitta deve farci riflettere, portiamo a casa le cose buone di oggi, perché la squadra deve ancora migliorare in tante cose. Ci dispiace molto per Mlakar speriamo non si tratti di nulla di grave perché in un momento in cui Tramoni non sta bene non possiamo permetterci di perdere giocatori in quella zona di campo. Oggi abbiamo messo in campo giocatori con poco minutaggio dispiace per la sconfitta. A Castellammare sarà una gara difficile loro contro il Palermo hanno perso, ma hanno giocato una grande partita. Poi non è mai facile giocare contro la Juve Stabia nel suo campo”.

Last modified: Settembre 25, 2024