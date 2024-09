Al via la sesta edizione della Festa degli Scalzi dal 27 al 30 settembre sul Viale delle Piagge

Scritto da Antonio Tognoli• 12:43 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – L’Arcangelo Michele ci aiuta a combattere contro le debolezze e le tentazioni che insidiano il nostro vivere quotidiano. Egli è stato il glorioso campione di Dio contro Lucifero, immagine della Chiesa militante che conficca la lancia nella testa del diavolo. Ma il “dragone”, pur vinto, è sempre pronto a rialzare la testa per tentarci con rinnovate seduzioni a cui, zuccherate come sono di ipocrisia, è difficile sottrarci. Da qui si motiva l’impegno dell’uomo nell’eterna battaglia contro il male, sostenuta dalla Carità della Chiesa, decisa più che mai ad aprire a tutti le sue braccia, generosa ed accogliente a perdonare. Proprio in coincidenza con l’avvio dei preparativi del prossimo Giubileo, quale segno di buon auspicio giunge alla sua VI edizione la Settimana degli Scalzi in onore di S. Michele, che ricorda l’origine ed il significato, della “Perdonanza”, come valore di fede ancor più considerevole per il mondo di oggi.



Con il Patrocinio del Comune di Pisa e della società Port Autority, in collaborazione con Fondazione Pisa, Centro Studi Arnopolis, Comitato Le Piagge, Teatro Verdi di Pisa, Ordine dei Giornalisti della Toscana, Parrocchia di San Michele degli Scalzi e la partecipazione di Alter Ego, Crocchio Goliardi Spensierati, Formaggi della famiglia Busti, Macelleria Lo Scalco, Flora Salute e benessere dal 27 al 39 settembre si terrà la VI edizione della FESTA DEGLI SCALZI. Appuntamento di prestigio nazionale sarà il conferimento del Premio al Giornalismo Sportivo, giunto alla V edizione, evento inserito nella Settimana Europeo dello sport e dedicato quest’anno alla disciplina sportiva della Canoa che si svolgerà nel significativo Museo delle Navi Antiche. Ospite d’onore dell’evento, Giuseppe Abbagnale, Presidente Federazione Italiana Canottaggio.

Come sempre molte le iniziative in programma che abbracciano sia temi di grande attualità, che momenti ludici come il coinvolgente concorso di Poesia “Vernacolo Piccante”. Un appuntamento molto atteso sarà, dopo il clamoroso successo dello scorso anno, la CENA in GIALLO, i colori del San Michele, dove i commensali

allestiranno i tavoli a piacimento e porteranno le pietanze in un tripudio di colori e di profumi di cui il Giallo sarà il predominante. Un sentito ringraziamento al Sindaco Michele Conti che ha confermato la sua attenzione nei confronti della nostra iniziativa, al Presidente della società Port Autority, ing. Luciano del Seppia, per il patrocinio

conferitoci, al Parroco di S. Michele Don Lorenzo Bianchi per la particolare attenzione e cura data alla solennità religiosa con la santa Messa presieduta da Don Tiziano Minnucci in coincidenza con il patrono della Polizia di Stato. Un ringraziamento sentito alla Magistratura di San Michele per il rinnovato sostegno e vicinanza alla Festa e a quanti hanno contribuito alla realizzazione del programma e all’organizzazione della

iniziativa.

PROGRAMMA:

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

Ore 17.30 VIALE DELLE PIAGGE, ANGOLO SALITA SANT’UBALDO Inaugurazione della VI ed. della Fiera degli Scalzi. Intervengono Michele Conti Sindaco di Pisa Don Lorenzo Bianchi Parroco di S.Michele degli Scalzi Antonio Schena Presidente Comitato delle Piagge. Apertura stand Mostra Mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato del territorio, a cura di Alter Ego Pisa. Ingresso libero tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21.



SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 17.30 CENTRO ESPOSITIVO SMS Premio di Poesie “Vernacolo Piccante” – VIII edizione Promossa dagli Amici di Massimo Biagi, dalla delegazione pisana dell’Accademia del Peperoncino, dalla Rivista Er tramme e dal Crocchio Goliardi Spensierati. Precederà la premiazione una esibizione Vernacola del Crocchio Goliardi

Spensierati.

Ore 20.00 CENTRO ESPOSITIVO SMS La Cena degli Scalzi Il quartiere in Convivio con i colori del giallo nel nome di San Michele.

Per info e prenotazioni: 349 5215529 Maddalena, 329 2807493 Giorgio, 340 8175152 Antonio



DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 10.00 CHIESA S.MICHELE DEGLI SCALZI S.Messa solenne presieduta da Don Tiziano Minnucci con la

partecipazione dei rappresentanti della Polizia di Stato e della Magistratura di S.Michele.

Ore 17.30 CENTRO ESPOSITIVO SMS – ANFITEATRO La compagnia teatrale “La Bottega si Legga”

presenta: ”Il Principe della Cucina …Pellegrino Artusi”

Ore 18.00 CENTRO ESPOSITIVO SMS Incontro di cultura dei sapori Toscani e Lucani: degustazione di

formaggi, salumi toscani e lucani e varie specialità enogastronomiche dei territori.

A seguire, ore 19.00: musica popolare lucana e del sud Italia con la partecipazione del complesso “Vola

Palomma” in collaborazione con l’Associazione dei Lucani a Pisa

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE

Ore 10.30 SALA CERIMONIE DEL MUSEO NAVI ANTICHE Lungarno Ranieri Simonelli, 16 – V edizione Premio

Nazionale Giornalismo Sportivo S.Michele – Città di Pisa Evento inserito nella Settimana Europeo dello

Sport (EwoS) Con il patrocinio del Comune di Pisa, dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e di Port

Authority Pisa. Partecipa Frida Scarpa, assessore allo Sport del Comune di Pisa Conduce: Giovanni Manenti.

