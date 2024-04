La senatrice Ylenia Zambito (Pd) in ispezione al Carcere Don Bosco

Scritto da admin• 9:04 pm• Pisa, Politica

PISA – La senatrice Ylenia Zambito è andata in ispezione presso la casa circondariale “Don Bosco” di Pisa nella giornata di lunedì 22 aprile. La parlamentare Pd si è recata presso l’istituto pisano in occasione dell’iniziativa “Bisogna aver visto” lanciata a livello nazionale dal Partito democratico.

“La situazione della struttura vede da un lato il braccio femminile che è stato ristrutturato in tempi recenti, ma per quanto riguarda la sezione maschile siamo ancora ad un livello di sovraffollamento e di ammaloramento degli ambienti non sostenibili – afferma Zambito –. In una cella di 8 metri quadri stanno 3 detenuti con un unico bagno a vista. Le risorse per la ristrutturazione sono la cosa più urgente, il reinserimento nella società diventa più difficile se le persone vivono in condizioni di degrado mentre scontano la pena. Anche chi lavora ed opera nell’istituto penale deve rapportarsi giornalmente con un contesto appesantito dalla bassissima qualità degli ambienti e mi riferisco alle difficoltà che deve affrontare il corpo di polizia penitenziaria, ma anche il personale, educatori, insegnanti e operatori sanitari”.

