Potere al Popolo Pisa: sfide e rivendicazioni nel mondo del lavoro, verso una Protesta Nazionale

Scritto da admin• 7:16 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Potere al Popolo di Pisa

“Nel 2023, 1041 persone hanno perso la vita sul luogo di lavoro, mentre le malattie professionali sono aumentate del 19,7%. Eventi come il crollo al cantiere Esselunga a Firenze, che ha causato 5 vittime, e l’esplosione della centrale elettrica a Suviana con la morte di 7 operai degli appalti, sono solo gli ultimi di una serie di tragici incidenti. È urgente introdurre il reato di omicidio sul lavoro per lesioni gravi e gravissime, così come istituire un salario minimo di 10€ l’ora, indicizzato all’inflazione, superiore a quanto previsto da molti contratti collettivi nazionali. I salari medi dei lavoratori italiani sono fermi dagli anni ’90 nonostante l’aumento della produttività. Chiediamo anche la fine dell’esternalizzazione dei servizi, spesso causa di salari e tutele più basse, e promuoviamo l’internalizzazione per garantire dignità e diritti sul lavoro. Mentre il governo, proseguono gli esponenti di Potere al Popolo ” e parte della sinistra sostengono politiche di riarmo e di guerra, ignorando le vere necessità dei cittadini e tagliando su welfare e servizi essenziali, riteniamo che solo attraverso la lotta sia possibile ottenere cambiamenti. Potere al Popolo invita tutti il prossimo 25 aprile in piazza Garibaldi alle 10:30 per un brindisi antifascista (e antisionista), mentre il primo maggio a Firenze, con partenza alle 8.30 dalla stazione di Pisa, saremo al fianco dei lavoratori per la manifestazione contro gli omicidi sul lavoro. Infine, invitiamo tutti a Roma il primo giugno per una grande manifestazione nazionale contro questo governo e le sue politiche bellicose“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Aprile 22, 2024