Presentata la Giornata della Solidarietà 2024

PISA – Il tradizionale appuntamento cittadino di fine aprile, vale a dire la “Giornata della Solidarietà“, giunta alla sua 17esima edizione e promossa dalla “Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets” – in memoria del Maggiore Nicolas Ciardelli, rimasto vittima, assieme a quattro altri Militari, dell’attentato di Nassiriya del 27 aprile 2006 – in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Provincia di Pisa e l’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Pisa, può a giusta ragione considerarsi altresì come l’evento clou nel Calendario Scolastico annuale, visto che lo stesso è rivolto a tutti i giovani e le giovani, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio e la città intera, mentre per la prima volta quest’anno la Giornata è stata estesa a tutto il territorio provinciale e, grazie ai percorsi proposti dai servizi educativi del Comune di Pisa, sono stati coinvolti anche i piccoli dei nidi d’infanzia, con attività di piantumazione e di pedagogia del riuso.

di Giovanni Manenti

In più ogni anno la Giornata si arricchisce di sempre maggiori novità ed appuntamenti, oltre ai consueti delle passate edizioni che, alla mattina di lunedì 29 aprile dalle 8:30 alle 12, prevedono lo svolgimento di ben 73 percorsi per oltre 200 classi partecipanti, alcune delle quali provenienti da comuni limitrofi e dallaprovincia di Lucca,oltre a quelle che hanno preferito le proposte in collegamento da remoto, che l’Associazione ha comunque contemplato nel programma, in modo da poter rispondere a tutte le esigenze, mentre alle ore 12, tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di chiusura della mattinata in Piazza XX Settembre, per assistere, condizioni climatiche permettendo, alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti dell’Associazione Nicola Ciardelli, all’aviolancio in Ponte di Mezzo, a cura della Sezione di paracadutismo sportivo dell’Esercito, come è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti da Federica e Francesca Ciardelli, sorelle dello sfortunato Nicola, alla presenza altresì del Sindaco di Pisa Michele Conti, del Consigliere Provinciale Maria Antonietta Scognamiglio, della Dirigente Scolastica Valeria Raglianti, della Prof.ssa Silvia Panichi e dell’attore Renato Raimo.

Le novità più importanti sono costituiti dal fatto che – pur essendo l’evento slittato a lunedì 29 aprile in quanto sabato 27 (in concomitanza con la festività del 25 Aprile) alcune Scuole erano chiuse – il giorno in cui ricorre l’anniversario dell’attentato verrà ricordato, grazie alla sinergia e alla comunione di intenti con l’Università di Pisa, in particolare con il Cidic e il suo Direttore, Prof. Saulle Panizza, peraltro responsabile scientifico del Progetto, con il concerto dell’Orchestra di Unipi, diretta dal Maestro Manfred Giampietro, alle ore 21:15, presso il Teatro Verdi, mentre a conclusione della giornata di lunedì 29, con replica prevista per il giorno successivo, martedì 30 aprile, si terrà l’evento “Green Theatre di Solidarietà“, finalizzato a raccogliere fondi per il Progetto di oncoematologia pediatrica in Kosovo, organizzato grazie alla collaborazione di Renato Raimo e Isabella Turso, che porteranno in scena lo spettacolo “Spogliati nel Tempo” nella splendida cornice del B&B Camilla, di Monica Santerini, poso in via San Francesco a Pisa.

Inoltre, anche quest’anno l’Associazione pone al centro, tra i percorsi proposti, l’importanza del supporto e del sostegno verso coloro che si trovano in difficoltà accogliendo al proprio interno l’evento “Donaci Ilaria”, organizzato e promosso dal Prof. Marco Alestra, insieme ad AVIS, AGBALT e Liceo scientifico F. Buonarroti,giunto alla sua settima edizione e che, in occasione della Giornata della Solidarietà, si svolgerà, nella mattinata del 29 Aprile presso il Teatro Verdi di Pisa, a sottolineare l’importanza del dono, che l’Associazione coltiva e promuove nell’instancabile e parallelo impegno a favore del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Pristina, in Kosovo, intitolato al Maggiore Nicola Ciardelli.

Un notevole sforzo, pertanto, per far sì che questa “Giornata della Solidarietà” si trasformi in un grande evento di assoluto richiamo, come sottolinea Federica Ciardelli, Presidente della “Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets”: “Si tratta di un evento, giunto quest’anno alla sua 17esima edizione e che abbraccia tutta Pisa, con moltissime realtà cittadine coinvolte, al pari degli oltre 5000 studenti partecipanti, le cui novità sono rappresentate innanzitutto dalla data, essendo slittata a lunedì 29 aprile per motivi di calendario rispetto all’originaria di sabato 27, che vedrà comunque l’apertura delle celebrazioni con il Concerto che l’Orchestra dell’Università di Pisa terrà presso il Teatro Verdi, mentre il programma del successivo lunedì prevede tutta una serie di percorsi itineranti per la città a beneficio degli studenti e che si svolgeranno dalle 8:30 sino alle 12, per poi dare spazio al consueto appuntamento in Ponte di Mezzo e Piazza XX Settembre per i saluti istituzionali ed assistere, tempo permettendo, al lancio dei paracadutisti a cura del Centro Sportivo dell’Esercito. La Giornata sarà poi quest’anno eccezionalmente chiusa“, prosegue Federica Ciardelli, “da un evento a mio parere straordinario, in quanto l’attore pisano Renato Raimo, coadiuvato da Isabella Turso, porterà in scena lo spettacolo “Spogliati nel Tempo” in un luogo che rappresenta un gioiello della nostra città, vale a dire il B&B Camilla che si trova in via San Francesco, occupando parte dello spazio su cui sorgeva il vecchio Teatro delle Suore di San Giuseppe, in modo da combinare una contestualizzazione storica del luogo con un momento culinario attraverso la degustazione di cibi toscani ed il citato spettacolo, che sarà poi replicato martedì 30al fine di consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare, in quanto trattasi di un evento per la raccolta fondi a favore del Progetto che abbiamo in corso in Kosovo e che è ovviamente connesso alla Giornata. Infine – conclude la Presidente dell’Associazione – per il secondo anno consecutivo abbiamo inserito nel contesto della “Giornata della Solidarietà” anche l’evento “Donaci Ilaria” – giunto alla sua settima edizione – rappresentando per noi un grandissimo onore accogliere un percorso così importante sul valore del dono che coinvolge circa 800 studenti delle Scuole superiori della nostra città, il che mi pone nella condizione di ringraziare AVIS, AGBALT, e Liceo Scientifico Buonarroti, oltre che il Prof. Marco Alestra e la Presidente del Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni, che ha messo a disposizione il Teatro per i due eventi del 27 e 29 sera”.

Sicuramente la più importante novità di quest’anno è lo spettacolo che andrà in scena con l’attore pisano Renato Raimo, che così lo descrive: “Il titolo “Spogliati nel tempo” altro non è che il riferimento al contenuto dello spettacolo, ovvero quanto sia cambiato il modo di dire “Ti Amo” da Mozart a Whatsapp, attraverso una riflessione sobria e leggera su come sia diverso il modo di rapportarsi all’amore, visto con le lettere dei grandi Personaggi della Storia, Musica e Costumi, ma senza voler esprimere un giudizio sulla rapidità che contraddistingue i tempi moderni, cercando viceversa di capire se fra come veniva gestita a quei tempi l’attesa di una risposta rispetto alla velocità dei nostri giorni vi sia o meno una grande differenza, ovvero se era preferibile un “fiume di parole” in confronto ad un “cuoricino” pieno di contenuti. Ecco pertanto – conclude Raimo, che tale dilemma viene rappresentato come una sorta di provocazione per portare i giovani a riflettere proprio su questo, con un evento inserito tra le Manifestazioni della “Giornata della Solidarietà”, uno dei cui temi è la Gentilezza, valore che non è altro che la base per quello che è il sentimento dell’Amore, facendo sì che, tutti insieme, comprese le generazioni non più giovani, si fermino per un attimo, in un tempo lento, al “Green Theatre” presso il B&B Camilla di via San Francesco, palazzo storico di Pisa dove un tempo esisteva un Teatro, per riflettere, stare insieme e trascorrere un po’ di tempo a chiusura di questa grande Manifestazione che la “Associazione Nicola Ciardelli” ogni anno ci fa vivere sempre più con valori profondi” .

