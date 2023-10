Lavori alla rete fognaria: 26 chilometri di nuove condotte a Pisa

Scritto da admin• 4:27 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – E’ solo grazie alla stretta collaborazione sinergica fra l’Amministrazione Comunale ed ACQUE Spa che è stato possibile rispettare il cronoprogramma dei lavori sul sistema fognario di Pisa ed alcune sue frazioni che ha interessato la posa di ben 26 chilometri di nuove condotte oltre alla manutenzione straordinaria agli impianti, il tutto per una spesa complessiva di 16milioni di euro.

di Giovanni Manenti

Alcuni termini sono stati illustrati in Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti, del Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa, nonché di Giuseppe Sardu e Fabio Trolese, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato di ACQUE Spa.

Si tratta di un progetto che ha preso il via nell’autunno 2022 e la cui ultimazione – ad oggi già completati 18 dei 25 chilometri da realizzare – è prevista entro fine corrente anno od al massimo nei primi mesi del 2024, ed è strutturato su tre lotti distinti, aventi per oggetto le zone di Pisa Centro, Pisa Sudovest e Pisa Sudest, con quest’ultimo ad avere ottenuto per la relativa copertura l’utilizzo dei Fondi Rivenienti dal PNRR per una quota di circa 7milioni di euro.

In sostanza, tale impegno, che non ha precedenti nella nostra città, sia per impatto che per estensione, consente di riorganizzare il servizio idrico grazie all’allacciamento alla pubblica fognatura di un significativo numero di nuove utenze ed eliminare così gli scarichi in ambiente, indirizzando i reflui agli impianti di depurazione, altrettanto interessati da significativi lavori di potenziamento.

Giova ricordare come tale progetto in fase di ultimazione sia stato altresì reso possibile grazie alla oculata amministrazione da parte dell’Ente ACQUE Spa, sia per i continui Bilanci in utile che per l’aver destinato tali risorse – invece che destinarle ai singoli Comuni partecipanti – ad investimenti come quello in parola a beneficio dell’intera cittadinanza, divenendo così un esempio virtuoso che possa fare anche da Capofila ad analoghe iniziative a livello regionale.

Non può che essere ovviamente soddisfatto il Presidente di ACQUE Spa, Giuseppe Sardu, che tiene a sottolineare: “Sono lavori oramai in corso da diversi mesi e che rappresentano l’intervento più importante e significativo mai realizzato a Pisa, grazie ad una stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco e dellìAssessore ai Lavori Pubblici e che ha riguardato una posa di ben 25 chilometri di nuove condotte, oltre alle manutenzioni straordinarie ai depuratori per un investimento di 16milioni di €uro suddiviso in tre lotti che hanno interessato altrettante distinte zone della città, con in particolare l’intervento eseguito a Pisa Sudest (Sant’Ermete, Ospedaletto e Putignano, oltre al depuratore di Oratoio) finanziato grazie all’utilizzo dei Fondi rivenienti dal PNRR, così che all’ultimazione degli stessi si addiverrà ad una riqualificazione definitiva al sistema della depurazione delle acque in città, nonché al recupero di quelli che erano gli scarichi diretti, purtroppo molto diffusi, in modo da risultare un’opera tale da cambiare significativamente il volto della città. Sotto quest’ultimo aspetto“, conclude Sardu, “i cittadini avranno indubbi vantaggi soprattutto sotto il profilo della vivibilità ed in termini di sostenibilità ambientale e di qualità della vita, considerando come si stia parlando di un sistema ben più efficiente di depurazione oltre al recupero di tutti quei punti di scarico aperto sino ad oggi esistenti che compromettevano in parte la vita in alcuni quartieri, nonché le nostre campagne e l’ambiente circostante, ragion per cui si tratta di un indubbio salto di qualità che pone definitivamente fine al piano della depurazione e della sistemazione fognaria della città“.

Altrettanto soddisfatto del procedere dei lavori oramai prossimi alla conclusione non può che essere il Vice Sindaco Raffaele Latrofa, il quale tiene ad evidenziare: “Per la nostra Amministrazione si tratti di un’iniziativa di assoluta importanza che abbiamo seguito durante tutto il percorso dei lavori svolti nel corrente anno, in quanto tali opere sono complementari a quelle poste in atto dai nostri Uffici poiché Acque Spa da sempre si occupa di depurazione e fognature nere, mentre fa capo al Comune intervenire sulle acque meteoriche e sulle piogge, costituendo pertanto una necessaria sinergia, così come al termine dei lavori eseguiti da Acque Spa le strade interessate vengono completamente riasfaltate. Mi preme altresì sottolineare“, conclude Latrofa, “come sin dall’inizio dei lavori, abbiamo concordato con Acque Spa un cronoprogramma che stabilisse quali dovessero essere planimetricamente le strade su cui intervenire per prime onde far sì di organizzare a livello città anche tutti quelli che erano i disagi legati al traffico, con il conforto del fatto che in questi mesi gli stessi sono stati ridotti al minimo e pertanto il progetto sta andando verso la sua conclusione così da avere una città che finalmente potrà eliminare le cosiddette fognature miste e godere di indiscutibili benefici a livello ambientale“.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 17, 2023