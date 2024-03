La Samp vince in rimonta il posticipo. Il punto in serie B dopo il ventinovesimo turno. Risultati e classifica

Scritto da admin• 9:24 am• Pisa SC

PISA – Anche i risultati del 29esimo turno del Torneo Cadetto volgono a favore della Capolista Parma che, superando l’ostacolo Brescia, vede ora salire ad 8 i punti di margine sulla terza classificata, mentre consolida la seconda posizione che significa Promozione Diretta la Cremonese, uscita vittoriosa dal confronto diretto contro il Como. In ottica Playoff, scatto in avanti da parte di Pisa e Sampdoria, mentre in coda prezioso successo interno dello Spezia e la Feralpisalò dimostra di non aver ancora abbandonato le speranze di salvezza.

Come da pronostico, la sfida del “Tardini” contro il Brescia si è rivelata tutt’altro che facile per il Parma che, passato in svantaggio poco dopo il quarto d’ora di gioco per merito di Jallow, ha dapprima sprecato un calcio di rigore con Benedyczak (al suo primo errore stagionale dal dischetto …), per poi riequilibrare le sorti dell’incontro grazie all’undicesimo centro di Man e quindi trovare nel finale di gara – complice l’ingenua espulsione di Huard fra gli ospiti – lo spunto per il 2-1 con un colpo di testa sotto misura di Capitan Del Prato che regala ai “Ducali” il settimo risultato utile consecutivo e, soprattutto, consente di allungare ad 8 punti il margine sulla terza classificata, restando viceversa 6 le lunghezze sulla Cremonese che consolida la seconda posizione facendo suo il confronto diretto nel “Derby lombardo” contro il Como condizionato dal rosso diretto comminato a Strefezza dopo soli 14′, dovendo peraltro attendere sino all’88’ affinché Zanimacchia realizzasse il “goal da tre punti”, dopo che il vantaggio grigiorosso in chiusura di primo tempo siglato su rigore da Coda (salito a quota 14 fra i Marcatori …) aveva replicato da Cunha su punizione dal limite a metà ripresa.

Della sconfitta dei lariani approfitta il Venezia che, affrontando il Bari fra le mura amiche, pone le basi del successo dopo appena 16′, con due “reti fotocopia” di Gytkjaer ed Altare scaturite entrambe da azioni da calcio d’angolo, salvo poi subire il ritorno dei biancorossi pugliesi che, accorciate le distanze con Puscas, sfiorano il pari prima che a scacciare ogni incubo provveda il “solito” Pohjanpalo che, nel finale di gara, realizza il suo 16esimo centro stagionale, nonché 11esimo nel solo Girone di ritorno, consentendo ai lagunari di mantenersi in corsa per la Promozione diretta distando solo due punti dalla Cremonese, mentre stecca a sorpresa il Catanzaro dopo 7 risultati utili consecutivi, costretto a cedere l’intera posta ad una Reggiana – che viceversa ritrova i tre punti dopo 6 turni di astinenza – complice una sfortunata autorete di Fulignati che vede sbattere sulla sua schiena e terminare nel sacco una conclusione di Girma respinta dal palo, per poi i tentativi di riacciuffare il pari da parte dei giallorossi bloccati dalla giornata di grazia dell’estremo difensore emiliano Satalino, alla sola sua seconda presenza in Serie B.

Come nel caso di Venezia e Como, anche la sconfitta dei calabresi consente al Palermo, viceversa vittorioso con il minimo scarto sul campo dell’oramai condannato Lecco, di operare il sorpasso in Classifica, riconquistando in quinto posto grazie alla rete realizzata da Nedelcearu con cui i rosanero si mettono alle spalle le ultime due sconfitte consecutive, così come, a proposito di sconfitte, ne interrompe l’emorragia il Cittadella che, dopo averne incassate ben 8 di fila, riesce ad uscire indenne dalla trasferta di Cosenza con l’unico 0-0 di giornata che, viceversa, costa la panchina al tecnico Caserta con la Dirigenza silana a richiamare in panchina William Viali che vi si era seduto nella scorsa stagione prima di vivere la negativa esperienza di Ascoli.

Irrompono in Zona Playoff il Pisa che, pur dovendo ancora fare a meno dei suoi migliori giocatori in attacco (infortunati e/o a mezzo servizio …), riesce nel finale a superare all’Arena Garibaldi una Ternana che oggettivamente avrebbe meritato miglior sorte, con a decidere la sfida – che consente per la prima volta in stagione ai nerazzurri di ottenere due successi consecutivi – il generoso Moreo, abile a correggere in rete di testa sul primo palo un corner calciato da Veloso, facendo sì che i ragazzi di Aquilani si siano portati a quota 37 punti, ad una sola lunghezza dal Brescia settimo ed a pari punti di Cittadella e Sampdoria, con quest’ultima ad imporsi in rimonta nel posticipo di lunedì sera sull’Ascoli, passato in vantaggio con Duris in avvio e quindi raggiunto e superato nell’ultimo quarto d’ora di gioco dalle reti del Capitano Kasami e dal sesto centro del ritrovato De Luca, nonché quarto nelle altrettante ultime uscite.

Per concludere, “successo di rigore” (è proprio il caso di dirlo …) da parte della Feralpisalò sul campo del Modena dove, dopo le prime due reti realizzate da Abiuso per i padroni di casa e da Di Molfetta per gli ospiti, a portarsi sul dischetto sono stati Butic per il vantaggio dei bresciani, Palumbo e quindi La Mantia a sancire l’affermazione per 3-2 che rilancia le aspirazioni di poter quantomeno raggiungere i Playout e, viceversa, pone a rischio la panchina di Bianco fra gli emiliani, mentre quanto mai prezioso in ottica salvezza è il successo dello Spezia al “Picco” sul Sudtirol, su cui mette la propria firma Verde (autore della doppietta e salito a quota 7 centri come miglior marcatore fra gli aquilotti …) a rendere vano il temporaneo pari degli altoatesini siglato da Casiraghi, giunto alla sua 14esima rete stagionale e confermatosi (10 trasformazioni su altrettanti tentativi …) infallibile cecchino dal dischetto.

