Iniziata nella notte l’asfaltatura di Via Battisti

PISA – “Nella notte sono iniziati i lavori in via Battisti, un’arteria principale della viabilità cittadina che sarà asfaltata completamente in dieci giorni, in orario notturno, per creare meno disagio possibile alla circolazione delle auto”, lo scrive in un post il Sindaco di Pisa Michele Conti.

“L’operazione segue il rifacimento dell’asfalto in via Crispi e via Bixio e si aggiunge alla complessiva riqualificazione di tutta la zona della Stazione e di viale Gramsci. Proseguiamo senza sosta il nostro grande piano di manutenzioni in tutta la città”., conclude Conti

