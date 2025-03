La Primavera ospita il Crotone, trasferta a Parma per gli Under 17

Written by admin• 12:18 pm• Pisa SC

Settore femminile, quattro gare al Gaetano Scirea di Arena Metato

PISA – Torna in campo la squadra Primavera del Pisa Sporting Club attesa, dopo la sosta, dal confronto interno con il Crotone; impegno casalingo, contro il Genoa, anche per Under 14 e Under 13. Gare esterne, invece, per Under 17 (a Parma) e Under 16 e Under 15 (di scena a Genova).

Settore femminile. Weekend prettamente ‘casalingo’ per le formazioni femminili del settore giovanile del Pisa Sporting Club; saranno quattro, infatti, le sfide che le nerazzurre dovranno affrontare allo “Scirea” di Arena Metato.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Crotone (sabato, ore 12.30)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 17

Parma-Pisa (domenica, ore 16.30)

Campo “Il Noce”, via Sordi 1, Parma

Campionato UNDER 16

Pisa-Modena (domenica, ore 13.30)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 15

Pisa-Modena (domenica, ore 11.45)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 14

Genoa-Pisa (domenica, ore 17.00)

Campo “Begato 9”, via Maritano 20, Genova

Campionato UNDER 13

Genoa-Pisa (sabato, ore 14.30)

Campo “Begato 9”, via Maritano 20, Genova

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO

Pisa-Fratres Perignano (sabato, ore 15.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Porta Lucca-Pisa (sabato, ore 15.30)

Campo “I Passi”, via Galiani, Pisa

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Pisa-San Giuliano (sabato, ore 16.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 2° ANNO

Pisa-Scintilla (sabato, ore 15.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 2° ANNO

Monteserra-Pisa (sabato, ore 15.00)

Campo “Bacci”, via Eroi dello Spazio, Cascine di Buti

Campionato PULCINI 1° ANNO

Pisa-San Giuliano (sabato, ore 16.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 1° ANNO

Fornacette-Pisa (sabato, ore 17.40)

Campo “Masoni”, via Circonvallazione 1, Fornacette

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-Pecciolese (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Romaiano-Pisa (domenica, ore 9.45)

Campo “Rosati”, via Cimarosa 30/A, San Donato

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Pisa-Pecciolese (domenica, ore 11.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PICCOLI AMICI

San Giuliano-Pisa (domenica, ore 10.00)

Campo “Bui”, via Dinucci, San Giuliano

SETTORE FEMMINILE

Campionato JUNIORES

Pisa-Firenze Sud (sabato, ore 18.40)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 17

Sassuolo-Pisa (domenica, ore 15.30)

Campo “Strinati”, via Allende, San Prospero (Mo)

Campionato UNDER 15

Pisa-Poggibonsi (sabato, ore 17.00)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 12

Pisa-Colline Pisane (domenica, ore 10.30)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato PULCINI

Pisa-Atletico Cascina (domenica, ore 9.30)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

