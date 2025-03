Promozione del benessere e della salute nelle Scuole: il Progetto ‘Movimento è Benessere’ dell’Istituto Comprensivo Tongiorgi

Written by admin• 2:27 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Nove classi delle scuole primarie Collodi e Filzi dell’Istituto Comprensivo “L.S. Tongiorgi” di Pisa hanno preso parte al progetto “Movimento è Benessere”, organizzato dalla UOS Educazione e Promozione della Salute in collaborazione con la UF di Igiene Pubblica e Nutrizione di Pisa dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Il percorso formativo ha coinvolto circa 200 alunni delle classi terze, quarte e quinte, con l’obiettivo di contrastare la sedentarietà e sensibilizzare sull’importanza di una corretta alimentazione. Le attività proposte includevano esperienze sensoriali con frutta e verdura, attività di consapevolezza corporea, alimentare, e sulle emozioni e i ricordi legati al cibo.

“L’Istituto Comprensivo Tongiorgi, insieme ad altri 80 istituti della zona dell’ASL Toscana Nord Ovest,” spiega Luigi Franchini, responsabile dell’area Educazione e Promozione della Salute – Area Sud, “ha scelto di aderire alla rete delle ‘Scuole che Promuovono Salute’, come stabilito dal Piano Regionale della Prevenzione. Questa rete raccoglie scuole che si impegnano a promuovere buone pratiche su vari temi per migliorare il benessere delle comunità scolastiche, trasformandole in ambienti ‘salutogenici’, aperti anche all’esterno. Promuovere stili di vita sani fin dalla scuola primaria è essenziale per prevenire le malattie cronico-degenerative legate alla dieta e ridurre, nel tempo, l’incidenza di sovrappeso e obesità, che colpiscono un adulto su due e un bambino su tre. Ringrazio la Dirigente Scolastica prof.ssa Lambertucci, i referenti scolastici Mino, Mauriello, Casula, Ledda e tutti i docenti e gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo. Un ringraziamento speciale va alle dott.sse Colonna e Colleoni dell’Educazione alla Salute e alle dott.sse Elena Griesi e Giulia Favoriti dell’Igiene Pubblica di Pisa per la loro professionalità e i risultati ottenuti“.

