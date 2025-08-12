Rose Villain incendia Piazza Viviani: un turbinio di emozioni “fuorilegge”

Written by Antonio Tognoli• 6:17 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Applausi e bagno di folla a Marina di Pisa per la cantautrice e rapper milanese

MARINA DI PISA – Lunedì 11 agosto Piazza Viviani a Marina di Pisa si è trasformata in un’arena vibrante: Rose Villain reduce dall’esibizione al Renzo Barbera che ha preceduto la supersfida dell’estate tra Palermo e Manchester City, ha letteralmente travolto il pubblico con la sua energia, regalando una serata memorabile ai migliaia di adolescenti e giovani accorsi all’evento, nonostante un avvio in salita. Il concerto, gratuito e organizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con Leg, terzo appuntamento della rassegna MareniaNonsoloMare, dopo il magnetico Raf e le elettrizzanti Vibrazioni, ha dimostrato ancora una volta come la musica sappia unire, emozionare e sorprendere.

di Antonio Tognoli

Il concerto ha preso il via con quasi un’ora di ritardo, a causa di problemi logistici. L’attesa, carica di sussurri e curiosità, ha finito per aumentare la tensione positiva, trasformando il ritardo in un battito sospeso prima dell’esplosione artistica.

Appena le luci si sono abbassate, il pubblico ha esploso in un applauso scrosciante. Rose Villain, capelli rigorosamente nerazzurri in omaggio alla sua Inter a cui ha anche dedicato “Ho fatto un sogno” assieme a Tananai e Madame. E’ salita sul palco con passo sicuro. Gonna corta, maglia numero 12, la sua preferita. Dopo la prima canzone saluta il pubblico, si scusa del ritardo e promette: “Da adesso spacchiamo tutto!“

Tra brani che hanno scalato le classifiche italiane, come “Click Boom” premiata al Music Awards con il disco di platino nel 2024 e “Come un tuono”, passando per l’ultimo lavoro con Tony Effe “Victoria’s secret” che sta scalando le classifiche nazionali.

La platea era formata da ogni generazione: mani alzate sincronizzate, smartphone accesi a illuminare visi estasiati, cori improvvisati. Le hit più note si sono trasformate in inni collettivi fino ad arrivare alla cantatissima “Fuorilegge” e al saluto al pubblico, che ha applaudito a ripetizione la cantante milanese in una serata davvero emozionante.

“Dopo Tirrenia, il programma di Mareina continua con grande entusiasmo e la straordinaria affluenza di tantissimi giovani. Rose Villain ha aperto le giornate degli eventi di Marina di Pisa e tutto il programma di questa stagione ha trovato il gradimento di cittadini e turisti che hanno raggiunto appositamente il nostro litorale, che si è imposto in questi anni come meta per assistere a straordinari spettacoli e concerti tutti gratuiti e accessibili“, afferma Paolo Pesciatini, assessore al Turismo del Comune di Pisa

Last modified: Agosto 12, 2025