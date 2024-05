La prima biblio-cabina: un progetto di condivisione e cultura a San Piero a Grado

Scritto da admin• 3:33 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA– Il primo esperimento di biblio-cabina a Pisa si realizzerà a San Piero a Grado, nell’ex circolo ora gestito dall’associazione Acli, grazie all’iniziativa dei volontari del gruppo letterario “Libri in Circolo”.

Dopo aver ottenuto da Telecom una cabina telefonica dismessa, i volontari l’hanno trasformata in una piccola biblioteca, completa di scaffali e resa riconoscibile con gli adesivi del circolo letterario. Nella cabina, i libri saranno disponibili per essere presi e lasciati gratuitamente, seguendo i principi del bookcrossing. La biblioteca si chiamerà “Prendi un libro, lascia un libro” e sarà gestita dai volontari del Gruppo Letterario.

L’inaugurazione è già stata fissata per domenica 12 maggio alle 18, nell’ambito delle celebrazioni per la Festa dell’Ascensione a San Piero a Grado. Le celebrazioni inizieranno alle 11.30 con la messa solenne nella Basilica, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Successivamente, alle 15, si terrà un torneo di pallavolo sul prato della Sagra del Pinolo, seguito, alle 18, dall’inaugurazione della biblio-cabina. A seguire ci sarà una cena (con prenotazione al 347.0734217, 347.5076626 e 349.6655577) e la premiazione del concorso letterario “Quando Leggo” per i bambini della scuola elementare “Rismondo”.

Le biblio-cabine non sono una novità assoluta in Italia, con diverse enti e associazioni che hanno adottato questa idea. Nell’area pisana, il comune di San Giuliano Terme ha già intrapreso questa strada. A Pisa, invece, la prima biblio-cabina sarà proprio a San Piero a Grado, grazie all’impegno del Gruppo letterario Acli “Libri in Circolo”.

