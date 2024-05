Aumento della TARI e responsabilità politiche: le proposte di Valori e Impegno Civico Dario Rollo

Scritto da admin• 2:55 pm• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo "Valori e Impegno Civico Dario Rollo"

“Il nostro gruppo civico ha recentemente denunciato l’ennesimo aumento della tassa sui rifiuti (TARI). Attualmente, i cittadini stanno ricevendo i bollettini a casa, ma devono essere consapevoli che il calcolo dell’acconto si riferisce al 2023. L’aumento effettivo diverrà evidente solo nel prossimo novembre, quando arriverà il saldo del 2024. La tassa è aumentata mediamente dell’8,50% rispetto all’anno precedente e addirittura del 30% in alcuni casi, in soli due anni. L’amministrazione di centrosinistra, nel tentativo di discolparsi dalle responsabilità sugli aumenti della TARI, ha presentato in consiglio comunale un ordine del giorno ammettendo di fatto il fallimento del sistema RetiAmbiente, precedentemente sostenuto dal PD a livello locale e regionale. Tuttavia, prosegue la nota, “si è tentato di scaricare la colpa sul sistema di calcolo ARERA, sugli investimenti nei lavoratori, e sul Governo per la mancanza di impianti, mentre le responsabilità giacciono altrove. Il nostro consigliere comunale, Dario Rollo, del gruppo “Valori e Impegno Civico”, ha sottolineato la necessità di maggior autonomia per le società di gestione locali, l’adozione di coefficienti finanziari su scala locale anziché regionale, e il sostegno ai comuni virtuosi. È essenziale sollecitare la regione Toscana sull’implementazione degli impianti, garantire ai comuni maggiori entrate dalla vendita dei rifiuti, e combattere l’evasione e le carenze nel servizio con sanzioni adeguate“, conclude il comunicato stampa.

