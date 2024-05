EU&I: guida alle Elezioni Europee con il supporto dell’Università di Pisa

Scritto da admin• 3:34 pm• Pisa, Attualità, Politica

PISA – Un’applicazione online sviluppata nell’ambito del progetto europeo EU&I offre assistenza ai cittadini indecisi o disorientati sul voto in vista delle Elezioni Europee del 8 e 9 giugno.

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, con i professori Eugenio Pizzimenti ed Enrico Calossi come responsabili, ha contribuito alla creazione di questa applicazione, già utilizzata per le Elezioni Europee del 2019 e le Elezioni Politiche del 2018 e del 2022.

EU&I, sviluppato dall’Istituto Universitario Europeo (EUI) di Firenze, è uno strumento online progettato per aiutare i cittadini a comprendere il panorama politico, confrontando le loro preferenze con quelle dei partiti politici. L’applicazione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea e potenzialmente raggiungerà milioni di utenti ed elettori.

Utilizza una metodologia scientifica per analizzare e codificare le posizioni di oltre 250 partiti partecipanti alle elezioni. Un team di 130 studiosi in tutta Europa sta conducendo una ricerca accurata sulle posizioni dei partiti per posizionare i candidati in base a 30 dichiarazioni nel questionario. Il team di giovani ricercatori dell’Università di Pisa ha contribuito alla raccolta e alla codifica delle posizioni dei partiti, sottoponendo l’iniziale codifica a verifica da parte di ricercatori senior. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli professori Pizzimenti e Calossi.

