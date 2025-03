La presentazione della trentesima giornata in serie BKT. Apre Palermo – Cremonese

Written by Antonio Tognoli• 1:15 pm• Pisa SC

PISA – Con il nuovo format del torneo cadetto a tenerci compagnia sino alla terz’ultima giornata, ecco che il programma del 30esimo turno ha nell’anticipo di venerdì sera 14 marzo fra Palermo e Cremonese il suo “piatto forte“, per poi proseguire con le sei gare del sabato pomeriggio – di cui quattro alle ore 15:00, Pisa-Mantova alle 17.15 e Bari-Salernitana alle 19.30 – e quindi concludersi domenica 16 marzo con due incontri alle 15:00 e Catanzaro-Cosenza alle 17.15.

di Giovanni Manenti

Test importante, quello del “Renzo Barbera”, che oppone al Palermo in serie positiva da cinque giornate – cosa che non accadeva dallo scorso settembre – una Cremonese che sabato scorso si è riappropriata del quarto posto superando il Catanzaro nello scontro diretto, ma che si reca in Sicilia sapendo di aver perso il proprio giocatore simbolo Vazquez sino a fine Campionato, mentre sull’altro fronte Mister Dionisi dovrà fare a meno di Pierozzi squalificato, ma ha dalla sua la tradizione che ha visto i grigiorossi imporsi in una sola occasione (1-0 risalente a fine novembre 1936 …!!) nei 15 precedenti tra le due squadre, contro 9 affermazioni dei padroni di casa e 5 pari, con viceversa la Capolista Sassuolo ad aprire il programma del sabato pomeriggio rendendo visita al Cittadella che proprio davanti al suo pubblico ha il peggior rendimento, prova ne siano le 7 sconfitte subite al “Tombolato”, anche se, curiosamente, nei cinque confronti in Serie B gli emiliani non hanno mai conquistato l’intera posta, con quattro pareggi ed una sconfitta (0-1 di fine ottobre 2012, decisa da Di Carmine …), ed i tifosi veneti ad augurarsi un pronto riscatto dei propri giocatori dopo l’1-5 di domenica scorsa con il SudTirol, dovendo altresì “vendicare” l’umiliante 1-6 patito all’andata.

Altro interessante match, quello in programma al “Dino Manuzzi” fra i doppi bianconeri Cesena e Spezia, con i romagnoli rilanciati in ottica Playoff dagli 11 punti conquistati nelle ultime cinque giornate ed i liguri con il morale alle stelle dopo il successo con il Pisa che li ha portati a sole tre lunghezze dal secondo posto, anche se entrambi i tecnici dovranno fare a meno di pedine importanti – Antonucci e Mangraviti, squalificati, per Mister Mignani e Salvatore Esposito per Mister D’Angelo, cui si aggiunge l’assenza dello squalificato Mateju – con anche la tradizione a non arridere agli “Aquilotti”, che in sette visite sulla costa adriatica si sono imposti una sola volta (2-0 a metà aprile 2014, con Giannetti e Bellomo a segno …), rispetto a quattro sconfitte e due pari, nel mentre una sfida che può dire molto sul prosieguo del Torneo per le due formazioni è quella del “Romeo Menti” fra Juve Stabia e Modena, con i padroni di casa ad aver messo a rischio l’accesso ai Playoff con il solo punto conquistato nelle ultime tre giornate e gli ospiti che “galleggiano”, a quota 35, tra la possibilità di agganciare tale Zona ed il rischio di essere risucchiati in quella Playout, non essendosi peraltro mai imposti (una sconfitta e due pari) nei tre precedenti in terra campana, con il tecniuco stabiese Pagliuca a dover rinunciare a Bellich e Buglio appiedati dal Giudice Sportivo, ma potendo contare sul rientro del bomber Adorante.

Il programma delle ore 15:00 si conclude con un quanto mai delicato incontro fra Frosinone e Brescia in ottica salvezza con le due squadre divise (30 a 31) da un solo punto per un match che pertanto offre ai ciociari – rivitalizzati dai 7 punti conquistati negli ultimi tre turni da quando Mister Bianco ha sostituito Leandro Greco – l’opportunità di scavalcare in Classifica i lombardi e portarsi per la prima volta fuori dalla “zona calda”, potendo i padroni di casa contare anche sui precedenti che, nelle 10 occasioni in cui la sfida è andata in scena al “Benito Stirpe”, hanno ottenuto 6 successi rispetto a due pari ed altrettante vittorie ospiti (l’ultima delle quali l’1-0 di metà marzo 2021 a firma Ndoj), per poi i riflettori puntarsi sulla “Cetilar Arena” dove il Pisa è chiamato contro il Mantova al pronto riscatto dopo le due, ancorché immeritate, sconfitte consecutive contro Sassuolo e Spezia, con i nerazzurri a poter contare sull’appoggio del proprio pubblico per ottenere una vittoria di vitale importanza per riprendere il cammino in ottica Promozione diretta e soprattutto in vista della sosta che consentirà a Mister Inzaghi di far recuperare la miglior condizione ad alcuni elementi in evidente flessione, mentre per i virgiliani, in serie negativa da sette giornate, in cui hanno raccolto appena 3 punti, un’ulteriore battuta d’arresto aprirebbe una crisi di difficile soluzione.

Con opposti interessi si affrontano al “San Nicola” Bari e Salernitana nella gara pre serale che conclude il programma del sabato, con i biancorossi pugliesi che, attualmente ottavi a pari merito con il Palermo, aspirano a conquistare un posto nei Playoff ed, al contrario, i campani, ancorché penultimi, a sperare di agganciare il treno salvezza considerate le ridotte distanze (appena due lunghezze …) che li separano da un tale obiettivo, ancorché i precedenti siano tutt’altro che rassicuranti, visto che negli 11 precedenti fra i Cadetti, i granata si sono assicurati l’intera posta (3-1 a fine novembre 2004 con doppietta di Palladino) in una sola circostanza a fronte di tre pari e sette sconfitte, mentre la domenica si apre con due delicati incontri in ottica salvezza, il primo dei quali oppone al “Druso” SudTirol e Carrarese, formazioni divise (33 a 32) da una sola lunghezza in Classifica e con gli altoatesini a voler confermare il loro ottimo stato di forma che li ha visti conquistare ben 14 punti nelle ultime sette giornate, passando dal penultimo all’11esimo posto in graduatoria, mentre per gli Apuani un’eventuale sconfitta significherebbe tornare a pieno titolo a lottare per la salvezza.

Stati d’animo pressoché identici al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, con Reggiana e Sampdoria a scendere in campo appaiate a quota 31 in Classifica per una sfida in cui il pari non serve a nessuna della due, con i padroni di casa in serie negativa da sei turni (durante i quali hanno raccolto appena 3 punti) e che non vincono da fine gennaio scorso (2-1 al Palermo), mentre da parte blucerchiata la vittoria in trasferta manca da oltre quattro mesi (5-3 a Cesena del 20 ottobre scorso) ed in questo Mister Semplici può sperare nella tradizione favorevole, visto che nei soli quattro precedenti in terra emiliana i liguri hanno ottenuto due vittorie (l’ultima per 2-1 a metà dicembre 2023) ed altrettanti pareggi, per poi toccare al derby calabrese fra Catanzaro e Cosenza il compito di far calare il sipario sulla 30esima giornata, con le due squadre ad affrontarsi con obiettivi diametralmente opposti, ovvero con i giallorossi padroni di casa che, a conoscenza del risultato della Cremonese, vanno a caccia di un quarto posto quanto mai utile in ottica Playoff ed i silani viceversa a non voler vedere spenta la tenue fiammella di speranza riaccesasi dopo il successo sulla Reggiana nel turno precedente, ancorché nelle sette occasioni in cui sono scesi in campo al “Nicola Ceravolo” fra i Cadetti abbiano raccolto solo tre pari rispetto a quattro sconfitte.

Programma 30esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 14 marzo 2025, ore 19:30

Palermo – Cremonese

Sabato 15 marzo 2025, ore 15:

Cesena – Spezia

Cittadella – Sassuolo

Frosinone – Brescia

Juve Stabia – Modena

Pisa.- Mantova (ore 17:15)

Bari – Salernitana (ore 19:30)

Domenica 16 marzo 2025, ore 15:

Reggiana – Sampdoria

SudTirol – Carrarese

Catanzaro – Cosenza (ore 17:15)

Last modified: Marzo 14, 2025