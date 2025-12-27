L’Effemeride Pisana del 27 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:14 am• Pisa, Attualità, Cultura

di Leonardo Miraglia

Sabato 27 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:50 e tramonta alle 16:46, le ore di luce solare sono 8 e 56 minuti

La Luna sarà nel suo Primo Quarto alle 20:10:38 e disterà dalla Terra 371.274 km.

Oggi è il 307mo giorno del 2026 in Stile Pisano

oggi è il giorno di:

Giornata internazionale per la preparazione contro le epidemie

Santo del giorno:

San Giovanni apostolo ed evangelista

Patrono di Turchia, Asia Minore, San Giovanni la Punta, Sansepolcro, Ponsacco, Teverola, Montelupo Fiorentino, Montopoli in Val d’Arno, Montale, Gavirate, Galbiate, Mariglianella e di altri comuni

Protettore di scrittori, editori, teologi, vergini, vedove, proprietari di frantoi, produttori di olio per lampade, armaioli, alchimisti

Invocato contro gli avvelenamenti e le intossicazioni alimentari

È il più giovane apostolo di Gesù e uno dei quattro evangelisti (gli altri sono Matteo, Marco e Luca). Scrive il quarto Vangelo con particolare attenzione ai miracoli compiuti dal Maestro e nei suoi scritti si definisce «colui che annuncia ciò che ha visto con i propri occhi». Giovanni è un pescatore della Galilea. Gesù lo sceglie per primo mentre è intento a sistemare le reti assieme a suo fratello Giacomo il Maggiore e agli altri pescatori Simone e Andrea. I due fratelli verranno soprannominati da Gesù: “Figli del tuono” per il loro temperamento impetuoso. Giovanni è seduto accanto a Gesù durante l’ultima cena. Poco prima di morire crocifisso, il Figlio di Dio affida a Giovanni, suo apostolo prediletto, la Madonna dicendogli: «Ecco tua madre». E ancora è Giovanni il primo apostolo a riconoscere Gesù risorto quando appare sul Lago di Galilea. Lo vediamo, poi, al fianco di San Pietro nella predicazione del messaggio cristiano. Giovanni va via da Gerusalemme (anno 57) e continua il suo apostolato in Asia Minore dove dà vita a molte chiese.

A Roma rimane miracolosamente illeso dopo essere stato gettato nell’olio bollente e, in seguito, viene esiliato sull’isola di Patmos (Grecia) a causa della persecuzione dei cristiani, sotto il regno di Domiziano. In quest’isola l’evangelista scrive il Libro dell’Apocalisse (rivelazioni sul destino dell’umanità). Infine il santo si stabilisce a Efeso (Turchia) con Maria, madre di Gesù, dove l’apostolo si spegne in età avanzata, secondo la tradizione nel 104, sotto il regno di Traiano. In questo luogo, ormai molto anziano, Giovanni scrive il quarto Vangelo. Predica sempre, fino all’ultimo, e la frase che ripete spesso è: «Amatevi gli uni gli altri» perché secondo l’apostolo è questo che desidera Dio e se si fa questo non serve altro.

E’ accaduto il 27 dicembre nel mondo:

1612 – Nettuno viene osservato per la prima volta da Galileo Galilei

1796 – Si apre il congresso cispadano di Reggio Emilia, nel corso del quale verrà adottato il tricolore come bandiera nazionale della Repubblica Cispadana

1831 – Charles Darwin si imbarca per il suo storico viaggio a bordo del HMS Beagle

1845 – L’etere anestetico viene usato durante il parto per la prima volta dal dottor Crawford Williamson Long in Georgia

1890 – Primo incontro ufficiale della squadra di rugby dei Barbarians

1903 – Giacomo Puccini termina la stesura di Madama Butterfly

1904 – La commedia Peter Pan, di James Barrie, debutta al Duke of York’s Theatre di Londra

1908 – Esce il primo periodico italiano a fumetti: il Corriere dei Piccoli, come supplemento del Corriere della Sera

1922 – Viene rimosso il primo oggetto dalla Tomba di Tutankhamon

1932 – Inaugurazione del Radio City Music Hall di New York

1939 – Guerra d’inverno – battaglia di Kelja: la Finlandia respinge l’attacco sovietico

1945 – A Washington viene istituita la Banca Mondiale dopo la firma dell’Accordo di Bretton Woods (1º- 22 luglio 1944)

1947 – Il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola promulga la Costituzione della Repubblica Italiana

1962 – Diviene critico il primo reattore nucleare commerciale italiano, quello di Latina

1963 – Il Molise diventa la 20ª regione italiana

1968 – La missione spaziale Apollo 8 rientra sulla Terra

1980 – Il carcere dell’Asinara viene definitivamente chiuso e tutta l’isola sarà proclamata ufficialmente parco naturale

1990 – Viene sciolta la Federazione Giovanile Comunista Italiana

1992 – Iniziano le trasmissioni sperimentali radiofoniche dell’ente radiotelevisivo di San Marino

1996 – I Talebani riprendono il controllo della strategica base aerea di Bagram, che consolida la loro zona cuscinetto attorno a Kabul

2001 – La Repubblica Popolare Cinese ottiene lo status di normale e permanente partner commerciale degli USA

2008 – L’esercito israeliano dà inizio alla campagna militare nella Striscia di Gaza contro le forze di Hamas, denominata “Operazione Piombo fuso”

2020 – I Paesi dell’Unione europea iniziano le vaccinazioni anti-Covid-19

Nati il 27 dicembre:

GERARD DEPARDIEU

Attore francese

α 27 dicembre 1948

MARLENE DIETRICH

Attrice tedesca

α 27 dicembre 1901 ω 6 maggio 1992

GIOVANNI KEPLERO

Matematico, astronomo e musicista tedesco

α 27 dicembre 1571 ω 15 novembre 1630

LOUIS PASTEUR

Scienziato francese

α 27 dicembre 1822 ω 28 settembre 1895

Deceduti il 27 dicembre:

CARRIE FISHER

Attrice statunitense

α 21 ottobre 1956 ω 27 dicembre 2016

CHARLES LAMB

Scrittore, poeta e drammaturgo inglese

α 10 febbraio 1775 ω 27 dicembre 1834

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 27, 2025