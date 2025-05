La presentazione del nuovo romanzo “Averno” al Centro SMS sul Viale delle Piagge

Written by admin• 6:34 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Secondo appuntamento con APERILIBRO AL CHIOSTRO ideato e promosso dal

Centro studi Arnopolis in collaborazione con Le Piagge Convivio e il Patrocinio del

Comune di Pisa venerdì 23 maggio, alle ore 17 Aldo Del Gratta proporrà il suo nuovo romanzo AVERNO (dreamBOOK edizioni).



Una serie di “incidenti” mortali che coinvolgono familiari, conoscenti e persone apparentemente estranee, lega in un tenebroso fil rouge il protagonista, Giovanni Spada, ad uno strano oggetto ricevuto da un amico che lo ha rinvenuto casualmente presso il lago d’Averno, nel comune di Pozzuoli, nella zona dei Campi Flegrei. L’ombra di Raimondo di Sangro, principe di Sansevero, aleggia sinistra nella storia che vede sfidarsi le forze del Bene contro quelle del Male come era accaduto ai tempi della caduta di Lucifero.



Una vicenda appassionante che è al contempo una dolcissima saga familiare, un intrigante giallo ed un viaggio nell’occulto dove i sentimenti più profondi come l’amore, l’amicizia, l’odio e la vendetta si incrociano e si confrontano mostrando, da un lato la fragilità dell’uomo e dell’altra la forza che la Fede, la Speranza e l’Amore possono dare per non lasciare che resti sconfitto dalla rassegnazione e delle tentazioni.



Nel suggestivo chiostro del Centro espositivo SMS alle Piagge saranno proposti

autrici e autori pubblicati dalle case editrici toscane. Ad accompagnare questi

appuntamenti culturali, una degustazione di vini provenienti dalle fattorie pisane

curata dall’Enoteca Campigiano. L’ingresso e la degustazione sono gratuiti.



Last modified: Maggio 21, 2025