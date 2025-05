Sabato al Centro SMS il Premio “Pisani si nasce… pisani si diventa”

Written by admin• 6:43 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sabato 24 maggio alle ore 17, presso il Centro Espositivo SMS sul viale delle Piagge, avrà luogo la diciannovesima edizione del “Premio Pisani si nasce, Pisani si diventa”. Il premio, divenuto un importante appuntamento per la città, vuole essere un ringraziamento e una gratificazione per tutti coloro che hanno dato lustro e gloria nel mondo alla nostra città, siano essi nati a Pisa o con essa venuti, per varie ragioni, in contatto. A presentare l’iniziativa di quest’anno stamani in conferenza stampa il sindaco di Pisa Michele Conti, Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente dell’Associazione Pisano doc, Antonio Schena, presidente del premio e Roberta Luperini, organizzatrice del Premio.

“Un premio che vanta una tradizione ormai quasi ventennale – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – e che negli anni è diventato rappresentativo per Pisa, riassumendo bene quella che è una delle caratteristiche principali della nostra città: sede universitaria, di scuole di eccellenza e centri di ricerca, Pisa è una città attrattiva, dove le persone arrivano da tutta Italia, si formano e spesso rimangono qui a vivere, contribuendo alla grandezza della nostra città, così come sono molti i pisani diventati grandi professionisti, riconosciuti nel mondo in vari settori di lavoro. Un premio che fa da ponte tra pisani di nascita e pisani di adozione, e che negli anni è diventato in grado di rappresentare la complessità e la ricchezza della nostra città.”

“Il fil rouge che unisce i sei premiati di quest’anno è lo Spirito – ha spiegato il presidente Antonio Schena – declinato nelle sue molteplici forme: sei modi diversi di eccellere. Lo Spirito, come forza che anima, come visione, come motore dell’agire personale e collettivo e come spirito ad alta gradazione”. I premiati dell’edizione 2025 sono:

Giorgio Bargiani – Spirito creativo

Mixologist di fama mondiale, barman pluripremiato, anima del Connaught Bar di Londra, ha trasformato l’arte del bere in un magico viaggio sensoriale e culturale. Con il suo ‘elisir d’Elicriso’ per Gucci ha unito magia e raffinatezza, tradizione e invenzione.

Maria Betti – Spirito di responsabilità globale

Scienziata e dirigente internazionale, Presidente del consiglio scientifico dell’Istituto Oceanografico di Monaco, ha operato in contesti complessi come l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Ha portato la scienza, l’etica ambientale insieme alla cultura italiana al centro della cooperazione internazionale.

Eva Ceccatelli – Spirito di resilienza

Campionessa paralimpica di sitting volley, ha trasformato la sfida della malattia in una nuova forma di successo, guidando la squadra italiana verso storiche vittorie. Un esempio luminoso di forza, amore per la vita e dedizione allo sport.

Bernardo Cortese – Spirito umano della ricerca

Cardiologo interventista di fama internazionale, dirige il centro di Cardiologia interventistica di Cleveland. La sua carriera è guidata da una visione etica della medicina, che mette sempre al centro la persona. Attraverso la Fondazione RIC, di cui è fondatore, promuove innovazione e formazione.

Liquorificio Morelli – Spirito imprenditoriale famigliare

Dal 1911 una storia familiare che ha saputo unire passione artigianale, innovazione e responsabilità sociale. Dai liquori premiati a livello mondiale agli spray igienizzanti durante la pandemia, un esempio virtuoso di impresa etica e territoriale.

José Maria Perez Monguió – Spirito di giustizia

Giurista di fama internazionale, insegna all’Università di Cadice. Ha intensi legami, non solo accademici, con Pisa. Si è distinto per l’impegno profondo nella difesa dei diritti degli animali e nella promozione di un diritto più umano e inclusivo. Il suo approccio etico e appassionato ha contribuito a ridefinire il concetto stesso di giustizia.

A partire dalla decima edizione è stato istituito il premio “I grandi Pisani del piccolo commercio”, con il quale si conferisce un riconoscimento ai più antichi esercizi commerciali di Pisa e provincia. Quest’anno il premio sarà conferito alla Casa della Penna Daumiller e alla Farmacia Benini di Marina di Pisa.

Saranno anche presenti Mario Messerini e Lorenzo Gremigni, due autorevoli autori di vernacolo Pisano per leggere testi vecchi e nuovi all’insegna della pisanità. Presentano, come ormai da tre anni, Francesca Pacini e Diego Fiorini.

