La matematica che sorprende: ‘Insalate di Matematica’ verso il Premio Asimov

Written by admin• 11:44 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il libro Insalate di Matematica. Trentuno pezzi facili su arte, design e architettura, scritto da Silvia Benvenuti, docente del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa e pubblicato da Alpha Test nel 2024, è stato selezionato tra i cinque finalisti del Premio Asimov 2026.

Il riconoscimento, riservato alle opere di divulgazione e saggistica scientifica, sarà assegnato in primavera all’autore o all’autrice scelti dalle studentesse e dagli studenti, chiamati a votare e recensire i volumi in gara.

Insalate di Matematica accompagna il lettore in un viaggio alla scoperta delle connessioni tra numeri, geometrie e creatività, mostrando come la matematica sia alla base di pittura, architettura, design e musica, ma anche di molti aspetti della vita quotidiana: dallo sport alle strade, fino alle curve che attraversiamo ogni giorno.

Quanti guardano ancora alla matematica con la diffidenza nata sui banchi di scuola, pronti ad abbassare la saracinesca della comprensione di fronte a numeri e formule? Eppure, dietro la forza evocativa di un dipinto di Max Ernst o la funzionalità elegante di una lampada Tolomeo, si cela proprio la matematica: una presenza discreta, spesso invisibile, ma fondamentale nel dare forma al mondo che ci circonda.

Attraverso trentuno brevi racconti, Silvia Benvenuti invita ad abbandonare l’idea di una matematica distante e astratta, restituendole il suo volto più sorprendente: quello di una trama silenziosa che si intreccia, in modo inatteso, con ciò che ci è più familiare.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Febbraio 18, 2026