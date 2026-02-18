Due coniglietti, mille emozioni: alla Città del Teatro arriva ‘Luna e Zenzero’

Written by admin• 11:17 am• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Un delicato viaggio teatrale sospeso tra sogno e realtà, tra paure e desiderio di crescere.

Domenica 22 febbraio alle ore 17.30, La Città del Teatro di Cascina accoglie Luna e Zenzero, spettacolo dedicato ai bambini dai 3 anni, inserito nella programmazione per le famiglie. Una proposta che intreccia teatro di figura, teatro d’attore e marionette, dando vita a una storia poetica e coinvolgente.

Protagonisti sono Luna e Zenzero, due coniglietti che condividono una tana ai piedi di una grande quercia. Amici inseparabili, ma molto diversi: Luna è curiosa, coraggiosa, attratta dall’orizzonte e dal mondo “fuori”; Zenzero, invece, ama la tranquillità della casa, le torte di carote e la rassicurante routine quotidiana, temendo tutto ciò che è sconosciuto. Tra slanci e resistenze, il loro equilibrio si incrina quando Luna, stanca di rinunciare ai propri sogni, decide di partire.

Da quel momento accade l’inaspettato: Zenzero trova finalmente il coraggio di uscire dalla tana e affrontare un viaggio straordinario alla ricerca dell’amica. Un percorso fatto di incontri sorprendenti, creature bizzarre e scenari inattesi, che lo condurrà non solo verso Luna, ma anche verso una nuova consapevolezza di sé.

Luna e Zenzero è uno spettacolo tenero e immersivo che racconta ai più piccoli i temi dell’amicizia, del coraggio e della crescita, attraverso un linguaggio visivo ricco di immagini, ombre, marionette e musica. Un’esperienza pensata per emozionare i bambini e coinvolgere anche gli adulti, spesso alla loro prima volta a teatro, in un contesto accogliente e a misura di famiglia.

Lo spettacolo di Teatro Giovani Teatro Pirata è scritto da Nadia Milani e Simone Guerro, con la regia e la cura dell’animazione di Nadia Milani. In scena Marzia Meddi ed Enrico Desimoni. Scene e marionette di Alessia Dinoi, ombre di Gabriele Genova, luci di Fabio Dimitri.

Domenica 22 febbraio – ore 17.30

Sala Margherita Hack

La Città del Teatro – Cascina (PI)

Età consigliata: 3+

Genere: teatro di figura, teatro d’attore e marionette

Durata: 55 minuti

Biglietti: prevendita su Ticketone e presso il teatro

050 744400

biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Febbraio 18, 2026