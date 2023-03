Scritto da admin• 6:39 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La Giornata Mondiale del Pianoforte che si celebra ogni anno il 29 marzo cade l’ottantottesimo giorno del calendario in riferimento agli ottantotto tasti di cui è composto un pianoforte professionale; in caso di anno bisestile, la ricorrenza cade il 28 marzo.

di Leonardo Miraglia

Questa giornata è stata istituita per celebrare il pianoforte, uno strumento completo e indispensabile nella composizione della musica. Non solo i pianisti, ma anche i compositori, i costruttori di pianoforti, gli accordatori, i professionisti del trasloco di pianoforti e non ultimi gli ascoltatori traggono beneficioprofessionalmente e culturalmente da questo magnifico strumento musicale.

Nonciclopedia ci ricorda di celebrare San Domenico, patrono dei weekend.

Last modified: Marzo 29, 2023