PISA – La disabilità rappresenta una sfida quotidiana che richiede soluzioni personalizzate e mirate per le persone che ne sono affette e per le loro famiglie, specialmente in relazione alle attività domestiche. Fortunatamente, esistono soluzioni che possono facilitare la vita di chi ha difficoltà motorie, come i montascale per disabili. In questo articolo, analizzeremo come affrontare la disabilità in casa e come i montascale possono essere una soluzione efficace.

Montascale per disabili: cosa sono e come funzionano

I montascale per disabili sono dispositivi meccanici che consentono alle persone con difficoltà motorie di superare le barriere architettoniche all’interno della propria abitazione. Permettono di superare scale, gradini e dislivelli e possono essere installati sia in spazi interni che esterni ed esistono in diverse varianti a seconda delle esigenze specifiche dell’utilizzatore. I modelli più comuni sono quelli a poltroncina, che consentono di salire le scale in posizione seduta, e quelli a piattaforma, ideali per le carrozzine.

Quanto costano i montascale per disabili?

Il costo di un montascale per disabili dipende da diversi fattori, come la lunghezza delle scale, il tipo di modello scelto e le eventuali personalizzazioni richieste. In generale, i prezzi dei montascale per disabili variano a seconda del modello e delle funzionalità. Prima di acquistare un montascale per disabili, è consigliabile fare un’attenta valutazione delle proprie esigenze e dei modelli disponibili sul mercato, per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget. Inoltre, è possibile usufruire di agevolazioni fiscali e di contributi statali per l’acquisto di un montascale per disabili. Nel paragrafo successivo faremo una breve sintesi.

Agevolazioni montascale 2023

Lo Stato mette a disposizione delle agevolazioni per ridurre i costi dell’acquisto e dell’installazione di un montascale, spesa che può risultare onerosa per i disabili e per le loro famiglie. Le agevolazioni consentono di ammortizzare notevolmente i costi e vengono concesse a determinate categorie di persone disabili. Di seguito ulteriori informazioni per accedere alle agevolazioni per installare il montascale.

• iva agevolata al 4% anziché al 22% (per poter usufruire dell’aliquota ridotta sull’acquisto di un montascale, il cliente deve fornire al venditore la documentazione necessaria, tra cui la prescrizione medica che attesta il collegamento funzionale tra la menomazione e l’ausilio, e il certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione Medica dell’ASL. L’aliquota ridotta verrà applicata in fattura, permettendo di avere un prezzo più basso rispetto all’IVA standard. Inoltre, sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 19% in dichiarazione dei redditi).

• detrazione IRPEF del 19% (La detrazione al 19% della spesa sostenuta può essere fruita sia dal disabile che dal familiare che lo ha fiscalmente a carico).

• bonus barriere architettoniche (da utilizzare se si propone l’acquisto del montascale come intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche)

Migliorare la casa e l’ambiente per le persone disabili

Oltre ai montascale per disabili, esistono altre soluzioni per affrontare la disabilità in casa per rendere gli spazi domestici più accessibili attraverso la rimozione di barriere architettoniche, come la creazione di rampe e l’allargamento delle porte. Inoltre, è importante considerare la presenza di ausili per la mobilità, come le stampelle, i bastoni e le carrozzine, e di soluzioni tecnologiche che possano agevolare le attività quotidiane, come i robot da cucina e i sistemi di domotica.

Inoltre è importante capire le necessità specifiche della persona disabile e poi procedere con l’installazione di sistemi che semplifichino la vita quotidiana in casa. È fondamentale creare un senso di autonomia e indipendenza per la persona con disabilità, creare dei percorsi inclusivi per farla sentire produttiva all’interno della società, anche trovando un impiego l’aiuterebbe ancora di più a migliorarne l’autonomia.

Grazie alle soluzioni disponibili sul mercato e all’impegno di familiari, la disabilità può essere affrontata in modo efficace.

Last modified: Marzo 29, 2023