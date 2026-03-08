La fotogallery di Juventus – Pisa

Written by Marzo 8, 2026 9:47 am Pisa SC

TORINO – I migliori scatti della gara tra Juventus e Pisa di sabato 7 marzo all’Allianz Stadium

Pisa SC team picture during the Italian Serie A, season 2025-2026, football match between Juventus FC and Pisa SC on 07 March 2026 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo, Nderim Kaceli
Oscar Hiljemark manager of Pisa SC during the Italian Serie A, season 2025-2026, football match between Juventus FC and Pisa SC on 07 March 2026 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo, Nderim Kaceli
Oscar Hiljemark manager of Pisa SC during the Italian Serie A, season 2025-2026, football match between Juventus FC and Pisa SC on 07 March 2026 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo, Nderim Kaceli
Samuele Angori of Pisa SC during the Italian Serie A, season 2025-2026, football match between Juventus FC and Pisa SC on 07 March 2026 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo, Nderim Kaceli
Mehdi Leris of Pisa SC and Andrea Cambiaso of Juventus FC during the Italian Serie A, season 2025-2026, football match between Juventus FC and Pisa SC on 07 March 2026 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo, Nderim Kaceli
Jonathan David of Juventus FC and Marius Marin of Pisa SC during the Italian Serie A, season 2025-2026, football match between Juventus FC and Pisa SC on 07 March 2026 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo, Nderim Kaceli
Oscar Hiljemark manager of Pisa SC during the Italian Serie A, season 2025-2026, football match between Juventus FC and Pisa SC on 07 March 2026 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo, Nderim Kaceli
Michel Aebischer of Pisa SC and Gelson Bremer of Juventus FC during the Italian Serie A, season 2025-2026, football match between Juventus FC and Pisa SC on 07 March 2026 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo, Nderim Kaceli
Marius Marin of Pisa SC during the Italian Serie A, season 2025-2026, football match between Juventus FC and Pisa SC on 07 March 2026 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo, Nderim Kaceli
Malthe Hojholt of Pisa SC during the Italian Serie A, season 2025-2026, football match between Juventus FC and Pisa SC on 07 March 2026 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo, Nderim Kaceli
Rafiu Durosinmi of Pisa SC and Manuel Locatelli of Juventus FC during the Italian Serie A, season 2025-2026, football match between Juventus FC and Pisa SC on 07 March 2026 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo, Nderim Kaceli
