La Fiorentina cade (1-0) al Tardini nel lunch-match

PISA – Il Parma batte (1-0) la Fiorentina nel lunch-match di sabato 27 dicembre al Tardini e sale a quota 17 punti in classifica.

A decidere la sfida ad inizio ripresa un colpo di testa di Sorensen sotto misura. Dopo la rete dei ducali la Fiorentina ha reagito, è andata vicina al pari in almeno due circostanze, ma non è riuscita ad essere cinica. Nel finale il Parma ha avuto la possibilità di raddoppiare prima con un sinistro di Oristanio e poi con un contropiede di Pellegrino.

Classifica: Inter p.33; Milan p.32; Napoli p.31; Roma p.30; Juventus p.29; Bologna p.25; Como p:24; Lazio p.23; Atalanta p.22; Sassuolo, Cremonese e Udinese p.21; Torino p.20; Parma 17; Lecce p.16; Cagliari p.15;, Genoa 14; Verona p.12; Pisa p.11; Fiorentina p.9.

