Incontro pubblico: “Le prospettive dell’Area Pisana e del suo Lungomonte”al Circolo ARCI di Pappiana con Eugenio Giani 

PISA – Il Circolo ARCI 90 di Pappiana di Via Lenin,96 ospiterà venerdì 26 settembre alle ore 19, un momento di confronto aperto a cittadine e cittadini sul futuro dell’area pisana e del Lungomonte.
Sarà presente Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, insieme ai candidati al Consiglio Regionale della lista civica Casa Riformista Federico Eligi e Agnese Balducci oltre ad Elena Campera, vicesindaco di Vecchiano
Un’occasione per ascoltare idee, progetti e proposte per il territorio, ma anche per dialogare direttamente con i protagonisti della vita politica regionale.Last modified: Settembre 24, 2025