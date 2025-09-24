Written by Settembre 24, 2025 12:19 pm Pisa, Politica, Politica, San Giuliano Terme

Incontro pubblico: “Le prospettive dell’Area Pisana e del suo Lungomonte”al Circolo ARCI di Pappiana con Eugenio Giani 

PISA – Il Circolo ARCI 90 di Pappiana di Via Lenin,96 ospiterà venerdì 26 settembre alle ore 19, un momento di confronto aperto a cittadine e cittadini sul futuro dell’area pisana e del Lungomonte.

Sarà presente Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, insieme ai candidati al Consiglio Regionale della lista civica Casa Riformista Federico Eligi e Agnese Balducci oltre ad Elena Campera, vicesindaco di Vecchiano 

Un’occasione per ascoltare idee, progetti e proposte per il territorio, ma anche per dialogare direttamente con i protagonisti della vita politica regionale.

