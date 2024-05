La Festa Provinciale del Minibasket approda a Pisa con duecento bambini sotto canestro in Piazza XX settembre

Scritto da admin• 7:16 pm• Pisa, Sport

PISA – Niente di meglio per promuovere l’attività sportiva che far sì che le varie Discipline siano ben visibili ed accessibili ad una platea il più ampia possibile, partendo altresì dalle fasce di età più basse, ed è pertanto in questa ottica che domenica 19 maggio 2024 si svolgerà dalle ore 9.30 alle 12.30 presso Piazza XX Settembre a Pisa la Festa Provinciale del Minibasket, organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro Minibasket Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa e dell’Assessorato allo Sport, il cui programma è stato illustrato giovedì 16 maggio presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa e di Simone Landini, Delegato Provinciale FIP.

di Giovanni Manenti

La manifestazione è riservata alla Categoria Aquilotti (nati nel 2013 e 2014) per un totale di circa 200 bambini interessati e si svolgerà un torneo nella modalità 3 contro 3 su quattro campi allestiti nella piazza con incontri della durata oscillante fra i 7 e gli 8 minuti ciascuno, con i nomi della squadre partecipanti che saranno legati alle tradizioni della storia pisana, una si chiamerà pertanto “Tramontana” e l’altra “Mezzogiorno”, ed ai bambini sarà consegnato un gadget ricordo ed alle Società una foto di squadra a ricordo dell’evento, oltre ad avere la piena disponibilità del Bagni Pubblici ed, in Logge di Banchi, di un’area adibita a spogliatoio, mentre sarà altresì attivo un punto di ristoro con acqua potabile, servizio foto, uno stand di articoli sportivi ed anche un punto stampa.

Ovviamente soddisfatta dell’iniziativa l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, che ha sempre posto come obiettivo di mandato quello di portare lo Sport al Centro della città: “Domenica Piazza XX Settembre si riempirà di ragazzini per un Torneo Provinciale di Minibasket grazie al quale finalmente, dopo tantissimi anni, la Pallacanestro torna in piazza nella nostra città, rendendosi protagonista con quattro campi da Minibasket dove si affronteranno ragazzini nati nel 2013 e 2014 e pertanto di 10 ed 11 anni in sfide tre contro tre per un evento che si annuncia molto avvincente e per la cui organizzazione mi sento in dovere di ringraziare Acque Spa che fornirà 200 borracce per i partecipanti con una fontaniera montata nella citata Piazza. Considerato l’approssimarsi con gli eventi del Giugno Pisano“, conclude l’Assessore, “è stato ideato di suddividere le Società partecipanti in due settori, denominati rispettivamente “Tramontana” e “Mezzogiorno”, così da dare un richiamo forte a quelle che sono le tradizioni storiche della nostra città, oltre a manifestare la nostra piena soddisfazione nel continuare a porre in atto queste politiche sportive per riportare le diverse Discipline al centro degli interessi dei cittadini, sensibilizzando gli stessi alle varie attività, oltre che, soprattutto, per promuovere le varie Associazioni che svolgono un lavoro insostituibile sul territorio per quanto concerne la cultura dello Sport e del movimento, da cui trae fonte il benessere psico-fisico di tutti noi, unitamente ai valori dell’inclusione, dell’integrazione, dell’aggregazione e del divertimento, così che, trattandosi nello specifico di un evento a carattere provinciale, Pisa è felice di tornare ad essere protagonista all’interno del suo territorio“.

Sotto l’aspetto puramente organizzativo, la parola passa al Delegato Provinciale FIP Simone Landini, il quale evidenzia: “Domenica prossima avremo in Piazza undici Società che si sfideranno nella modalità tre contro tre per i ragazzi del Minibasket nati negli anni 2013 e 2014, avendo altresì pensato di abbinare a questo Torneo una sorta di “anteprima” del Gioco del Ponte suddividendo le squadre partecipanti fra le parti di Tramontana e Mezzogiorno, così che l’esito di ogni partita porterà dei punteggi alla propria Magistratura per poi avere, a conclusione dell’evento, un’affermazione, del tutto simbolica, di una delle due parti. Lo svolgimento di questo mini Torneo“, conclude Landini, “vedrà le squadre disputare incontri della durata di 7/8 minuti in un campo con un solo canestro, affrontandosi l’un l’altra in una sorta di Girone Unico, con la speranza che l’evento attragga il più possibile il pubblico, come del resto abbiamo avuto modo di appurare negli anni passati con tantissime famiglie coinvolte per uno spettacolo che non è troppo agonistico e non può pertanto che far piacere vedere i bambini che si divertono, oltre a rappresentare una vetrina promozionale per il Basket che specie per Pisa è quanto mai importante, visto che erano tanti anni che questa Manifestazione non veniva organizzata in piazza nella nostra città, circostanza per la quale non posso che ringraziare l’Assessorato allo Sport del Comune“.

Questo l’elenco delle società che parteciperanno alla giornata.

Tramontana: IES Pisa, Dream Pisa, Basket Ponsacco, Polisportiva Monteserra ed Etrusca San Miniato.

Mezzogiorno: Polisportiva Ghezzano, Juve Pontedera, Bellaria Pontedera, Scuola Basket Cascina, Basket Calcinaia e Pallacanestro Valdera.

Last modified: Maggio 16, 2024