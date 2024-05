Dal 30 giugno al 7 luglio il primo Trofeo di Padel “Città di Pisa”

Scritto da admin• 7:22 pm• Pisa, Sport

PISA – Una disciplina, quella del padel, che sta sempre più prendendo piede, fra i più giovani e non solo – tanto che la stessa prenderà parte ai prossimi Giochi di Parigi 2024 come sport dimostrativo per poi essere inserita ufficialmente nel programma olimpico quattro anni dopo a Los Angeles 2028 – non poteva non essere presa in considerazione dall’Assessorato allo Sport del Comune di Pisa che ha pertanto provveduto ad organizzare, in collaborazione con il “Pisa Padel Club“, il primo Trofeo “Città di Pisa” che si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II dal 30 giugno al 7 luglio prossimi, ed il cui programma è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alle presenza, fra gli altri, dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa e di Alessandro Selmi, Presidente del Pisa Padel Club.

di Giovanni Manenti

Otto giorni, pertanto, all’insegna di una sana attività sportiva allestita sul lato della Piazza verso Corso Italia, dove verrà montata una tribuna per una capienza massima di 60 persone ed inoltre sarà presente sulla Piazza anche un gazebo, dove verrà organizzata una piccola Segreteria Direzionale per assistenza agli atleti …

Dal punto di vista strettamente tecnico, sarà pertanto possibile, dalle ore 9:00 e sino alla mezzanotte, essere protagonisti e/o assistere a tutta una serie di sfide, oltre a poter prenotare i campi per tutti i cittadini che così avranno la possibilità di giocare in una location diversa dal solito, con il Torneo ad essere suddiviso in livelli di gioco femminile e maschile, mentre all’inaugurazione di domenica 30 giugno è prevista la presenza dell’argentino Marcelo Capitani, giocatore professionista ed ex numero 20 della “Classifica World Padel Tour”, attuale Responsabile del Settore Giovanile e Commissario Tecnico della Nazionale “Under”, oltre che di Gustavo Spector celebre Maestro di Padel in Italia, allenatore della Nazionale dal 2014 che effettuerà una dimostrazione dei suoi allenamenti.

Una novità assoluta, pertanto, che non può che gratificare l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, la quale evidenzia: “L’aver organizzato un tale evento ci rende orgogliosi e, nel contempo, non possiamo che ringraziare il “Pisa Padel Club” per la collaborazione fornita in una bellissima sinergia che abbiamo attuato e che ha consentito, come mi piace sempre sottolineare, di far sì che sia lo Sport ad andare verso i cittadini, seguendo una politica attuata sin dall’inizio della consiliatura che si pone come obiettivo la diffusione e divulgazione dello Sport nelle piazze e nel Centro storico, attraverso una molteplicità di eventi che hanno avuto il merito di incrementare quello che è l’indotto delle Associazioni Sportive, le quali hanno riscontrato in questi ultimi mesi una grande crescita di tesseramenti, oltre a consentire un coinvolgimento dei cittadini facendo sì che Pisa sia sempre più viva. Nello specifico dell’iniziativa illustrata stamattina“, prosegue l’Assessore, “si tratta di un evento davvero molto particolare, in quanto per una settimana coinvolge il Centro Storico cittadino con otto serate meravigliose, così da rappresentare una grande attrazione per tutti per poter ammirare Campioni al pari di mettersi in gioco noi stessi in veste di amatori, così che, con un pizzico di falsa modestia, possiamo asserire che come Roma ha il Campo da Tennis per gli “Internazionali d’Italia” al Foro Italico, ecco che Pisa offre per una settimana Piazza Vittorio Emanuele II al Torneo di Padel per non voler essere da meno. Il tutto a rappresentare“, conclude Frida Scarpa, “una vera e propria promozione di questa Disciplina, in quanto al mattino sono previste lezioni, così da rappresentare un modo per avvicinare tutti a presentarsi in Piazza per provare questa nuova Disciplina sapendo di avere a disposizione un insegnante che ci può aiutare nei fondamentali di tale Sport, unitamente a godersi lo spettacolo, sperando di far sì che anche grazie ad eventi come questo il Padel possa crescere ancora di più, vista anche la grande diffusione di nuovi campi dove poterlo praticare“.

Last modified: Maggio 16, 2024