La cucina italiana patrimonio dell’UNESCO: “Un riconoscimento anche al grande lavoro dei ristoratori pisani”

Written by admin• 12:19 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “Se l’UNESCO ha concesso questo prestigioso riconoscimento, in piccola parte credo che noi come ristoratori pisani abbiamo dato il nostro contributo”. Commenta così la Presidente ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia la decisione dell’UNESCO di riconoscere la cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità.

“Abbiamo lavorato con grande impegno per promuovere la candidatura dell’Italia attraverso l’evento del ‘Pranzo della Domenica’ in Piazza dei Miracoli – spiega Daniela Petraglia – “Si è trattato di un momento gastronomico di altissimo livello, organizzato in uno scenario unico e suggestivo, che ha ospitato oltre 300 persone lungo un’unica tavolata, simbolo di condivisione e convivialità. Ogni piatto è stato realizzato con prodotti selezionati secondo rigorosi criteri di sostenibilità, privilegiando materie prime locali e di stagione, e con un menù studiato per esaltare i sapori autentici del territorio. L’iniziativa ha richiesto mesi di coordinamento tra chef, fornitori e organizzatori, dimostrando la professionalità e la dedizione dei ristoratori pisani, capaci di trasformare un evento complesso in un’esperienza unica, dove cultura, tradizione e accoglienza si incontrano perfettamente”.

In occasione di questo importante traguardo, il gruppo ConfRistoranti Confcommercio Pisa ha deciso di unire il valore culturale a un gesto concreto di solidarietà: “Abbiamo scelto di offrire un pranzo ai bisognosi grazie all’iniziativa giunta alla quarta edizione del ‘Natale per Tutti’ – spiega Petraglia – È un’occasione speciale in cui chi si trova in difficoltà può sedersi a tavola e gustare un pasto curato e raffinato, frutto dello stesso impegno che riserviamo ogni giorno ai nostri clienti. L’evento non è solo un momento di condivisione del cibo, ma anche di valori: unisce tradizione, qualità e solidarietà, dimostrando come la cucina italiana possa diventare uno strumento concreto di inclusione sociale e di comunità”.

“Noi non siamo i cosiddetti ristoratori stellati – sottolinea la Presidente – ma rappresentiamo la realtà dei borghi, delle trattorie dei paesi e dei locali di quartiere, che costituiscono il vero motore della cucina italiana nel mondo. Ogni giorno, con passione e dedizione, portiamo avanti tradizioni secolari, lavoriamo con prodotti locali e stagionali e facciamo conoscere i sapori autentici del territorio. Questo riconoscimento non appartiene solo a chi opera nei grandi ristoranti o nelle città principali: merita di essere condiviso con tutte le realtà culinarie, piccole e grandi, che rappresentano la nostra nazione. Sono proprio questi ristoratori quotidiani, spesso lontani dai riflettori, che contribuiscono a diffondere nel mondo l’eccellenza e l’unicità della cucina italiana, facendo della nostra tradizione gastronomica un patrimonio vivo e accessibile a tutti”.

Il Direttore Generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, aggiunge: “Con questo importante attestato si evidenzia il grande impegno e lavoro dei ristoratori pisani guidati da Daniela Petraglia, che con passione promuovono qualità, tradizioni e eccellenze del territorio. Il ‘Pranzo della Domenica’ ed anche il ‘Natale per Tutti’ ne sono esempi concreti: momenti in cui professionalità, cultura e solidarietà si uniscono, generando valore per la comunità e per il territorio. È un risultato che conferma quanto la cucina italiana sia un patrimonio condiviso, capace di valorizzare imprese, prodotti e servizi di eccellenza”.

Last modified: Dicembre 11, 2025