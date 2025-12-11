In arrivo a Cascina il “Natale dei Bimbi”

Written by admin• 12:22 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – È in arrivo un weekend intero dedicato ai più piccoli. Si chiama “Natale dei bimbi a Cascina” la prima edizione di un appuntamento che punta a diventare un evento pronto a ripetersi ogni anno, come è per la Befana dei Vigili del Fuoco, per la Notte Rosa, per il Carnevale e per Halloween, tutti eventi ormai collaudati che la città aspetta con gioia.

Il “Natale dei bimbi a Cascina” si svilupperà nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre, che saranno ricche di musica, letture, laboratori, magia e arte. Ci sarà anche l’inaugurazione del presepe di Sauro Mari nella Pieve di San Giovanni e Santa Maria Assunta e del presepe di Roberto Fiorentini ospitato all’interno dell’Oratorio di Santa Croce; sono previste anche la visita guidata dell’Oratorio di San Giovanni, pensata proprio per i bambini e per le famiglie, con Sara Della Bianchina, e un momento di festa, con la celebrazione dei 40 anni di attività del negozio Lucchetto Magico.

Sempre pensando ai bimbi, l’amministrazione comunale ha previsto anche la collaborazione con le scuole (hanno aderito all’invito l’Istituto De Andrè, le scuole dell’infanzia Santa Lucia e Santa Teresa, i nidi Solo per Amore, Mary Poppins e Piccole Orme, il Liceo artistico Russoli) e l’allestimento in piazza, sotto un tetto di stelle, di una giostra accanto alla tradizionale casina di Babbo Natale. La festa è organizzata dal Comune di Cascina in collaborazione con Pro Loco Cascina, Confcommercio Pisa e Confesercenti Toscana Nord Ovest.

Last modified: Dicembre 11, 2025