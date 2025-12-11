Aoup al Parlamento Europeo per l’ultimo giorno dell’High-Level Meeting sulle malattie rare

Written by admin• 12:11 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, in qualità di Centro coordinatore europeo della rete ERN ReCONNET dedicata alle malattie rare del tessuto connettivo, è oggi al Parlamento Europeo per l’ultimo giorno dell’High-Level Meeting on Rare Diseases, un’importante occasione di confronto europeo su politiche, ricerca e percorsi di cura per le malattie rare.



Alla tre giorni di lavori (9–11 dicembre) partecipa il team di coordinamento di ERN ReCONNET composto da Marta Mosca, ordinaria di Reumatologia all’Università di Pisa, direttrice dell’omonima Unità operativa dell’Aoup e coordinatrice di ERN ReCONNET e di Aoup per le malattie rare, da Rosaria Talarico, coordinatrice scientifica di ERN ReCONNET e da Diana Marinello, Network manager di ERN ReCONNET.





Nel corso del meeting, Marta Mosca è intervenuta nella sessione dedicata a “Rafforzare lo sviluppo delle competenze e la formazione della forza lavoro nelle malattie rare e formalizzare la ERN Academy”, portando il contributo della rete alla definizione di un quadro strutturato per la formazione specialistica europea e alla valorizzazione delle competenze necessarie per migliorare la presa in carico delle persone con malattie rare.



La presenza del team ERN ReCONNET di Aoup a Bruxelles rappresenta un momento strategico per consolidare il dialogo istituzionale e promuovere nuove iniziative di collaborazione scientifica e assistenziale a beneficio delle persone che convivono con malattie rare e complesse.

Nella Foto 1 Da sinistra: Maurizio Scarpa, coordinatore di MetabERN, Rosaria Talarico, coordinatrice scientifica di ERN ReCONNET, VytenisAndriukaitis, membro del Parlamento Europeo ( Lituania), Marta Mosca, coordinatrice di ERN ReCONNET, Diana Marinello, Network manager di ERN ReCONNET e Luca Sangiorgi, coordinatore di ERN BOND.

Nella Foto 2: Da sinistra: Rosaria Talarico, coordinatrice scientifica di ERN ReCONNET, Maurizio Scarpa, coordinatore di MetabERN, Marta Mosca, coordinatrice di ERN ReCONNET, Diana Marinello, Network Manager di ERN ReCONNET e Silvio Brusaferro, ex- presidente dell’Istituto superiore di sanità.

Last modified: Dicembre 11, 2025