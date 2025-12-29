La Città Ecologica: “Arena Garibaldi: nuovo incarico per la valutazione dello stadio, ma restano dubbi sulla trasparenza”

Written by admin• 1:46 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato de La Città Ecologica.

“Con Determina n. 2050 del 18 dicembre 2025, il Dirigente della Direzione n. 4 ha affidato alla Yard Reaas S.p.A. – società che ha incorporato Avalon Real Estate – l’incarico per l’aggiornamento della valutazione dello stadio cittadino Arena Garibaldi. I termini del nuovo affidamento sollevano perplessità: nella determina si citano come motivazioni il passaggio di categoria del Pisa S.C., i lavori per oltre 1,8 milioni di euro effettuati dal Comune e quelli, non quantificati, sostenuti dalla società calcistica. Tuttavia, non viene chiarito il quadro urbanistico di riferimento. La precedente valutazione, pari a 4,29 milioni di euro, era stata effettuata quando era in vigore la Variante Stadio, che prevedeva l’ampliamento a 16.500 posti e nuove superfici commerciali per 5.160 mq di SUL. Ma la sentenza n. 00760 del TAR Toscana del 20 febbraio 2025 ha annullato la Variante, cancellando quelle previsioni e rendendo di fatto superata la stima basata su potenzialità edificatorie e monetizzazione degli standard. La determina non specifica su quali basi urbanistiche si fondi la nuova valutazione, limitandosi a citare la “concreta possibilità” che il Pisa S.C. presenti un progetto complessivo di ristrutturazione. Una motivazione ritenuta da molti insufficiente per giustificare una nuova stima economica. Intanto, il Comune deve anche far fronte alle spese legali dovute ai ricorrenti, a seguito della sentenza che ha annullato la Variante.“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Dicembre 29, 2025