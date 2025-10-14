La Città delle Persone: “Unità e partecipazione: la vittoria del centrosinistra è un segnale per la città”

Written by admin• 4:32 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa de La città delle persone ai risultati delle elezioni regionali.

“Come movimento civico di centrosinistra accogliamo con grande soddisfazione la netta affermazione della coalizione progressista e la vittoria del presidente Giani. La scommessa di un centrosinistra unito ci ha guidati fin dall’inizio, quando oltre due anni fa la nostra lista è nata per sostenere la candidatura a sindaco di Paolo Martinelli, espressione di un vero “campo largo” ante litteram. Da allora non abbiamo mai smesso di lavorare, con impegno quotidiano e silenzioso, per costruire unità sui contenuti e sui programmi, anche nei momenti di difficoltà dei partiti. Registriamo con soddisfazione anche l’ottimo risultato del centrosinistra a Pisa, che segna il tracollo della Lega “vannaccizzata” del sindaco Conti, e la crescita significativa della rappresentanza progressista in consiglio regionale, con ben cinque consiglieri eletti. A loro rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro, rinnovando gli impegni del manifesto “Le scelte toscane per Pisa”. Il risultato pisano e toscano è un segnale forte: l’unità del centrosinistra è la chiave per aprire una nuova stagione anche nella nostra città. Ma non possiamo ignorare un dato allarmante: ha votato meno di un elettore su due. L’astensionismo cresce e indebolisce la nostra democrazia. È necessario che tutte le forze politiche, di ogni schieramento, mettano al centro il tema della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni. Non accontentiamoci di vincere: fermiamo l’emorragia del voto e allarghiamo la partecipazione, partendo dall’energia e dall’entusiasmo che abbiamo visto nelle piazze in queste settimane.“, conclude il comunicato stampa.

