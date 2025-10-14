Fratelli d’Italia raddoppia i consensi: Petrucci tra i più votati, avanti l’opposizione in Toscana

Written by admin• 4:41 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, vicecoordinatore regionale di Fratelli d’Italia, appena rieletto in Consiglio regionale.

«Fratelli d’Italia ha raddoppiato i consensi rispetto a cinque anni fa e porterà in Consiglio regionale ben 13 consiglieri: un risultato importante in una delle ultime Regioni ancora governate dal centrosinistra. Con 8.300 preferenze sono tra i consiglieri più votati, un riconoscimento che premia il lavoro svolto sul territorio durante il precedente mandato. Tuttavia, questi numeri non bastano a tracciare un bilancio del tutto positivo di questa tornata elettorale. Il centrodestra non è riuscito a intercettare gli elettori delusi, che hanno preferito restare a casa, e ancora una volta ha scontato una partenza in ritardo. La campagna elettorale doveva iniziare prima, come avevo già proposto mesi fa. Mi auguro che la coalizione, con franchezza e senso di responsabilità, analizzi a fondo il voto e rifletta sul messaggio che abbiamo trasmesso e sulle proposte che abbiamo – o non abbiamo – messo in campo. Fratelli d’Italia avrà ora il compito di guidare un’opposizione seria e costruttiva a una Giunta sostenuta da una coalizione già oggi divisa. La nostra priorità resterà la Toscana: da domani saremo al lavoro per costruire un’alternativa di governo credibile.»

