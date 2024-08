“La Città delle Persone”: ‘Pisa adotta il CIN per le locazioni brevi, il PD critica la mancanza di regolamentazione aggiuntiva’

Scritto da admin• 3:15 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Paolo Martinelli, capogruppo in consiglio comunale de “La città delle Persone”.

“Da settembre, Pisa introdurrà il CIN (Codice Identificativo Nazionale) per identificare le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi e turistiche, in linea con la normativa nazionale. Questo strumento mira a contrastare l’abusivismo e l’evasione fiscale. Paolo Martinelli, capogruppo de La città delle Persone, critica la maggioranza del Consiglio Comunale che lo scorso dicembre bocciò una proposta simile presentata dal suo gruppo. Martinelli sottolinea che il CIN è solo un primo passo e chiede ulteriori misure locali per regolamentare le locazioni brevi, inclusa la registrazione obbligatoria nel portale comunale e la definizione di limiti per le autorizzazioni. Accusa l’amministrazione Conti di mancanza di coraggio e di non affrontare adeguatamente il problema del mercato immobiliare, che impatta negativamente su famiglie e studenti.“, conclude la nota stampa.

