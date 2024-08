Pontedera lancia nuove iniziative contro le discriminazioni con il progetto “Diversamente”

Scritto da admin• 3:57 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Il progetto “Diversamente – Giovani contro le discriminazioni”, di cui Pontedera è partner, ha lanciato un nuovo sito internet (icei.it/diversamente) per fornire dettagli sul suo obiettivo di contrastare stereotipi e discriminazioni tra i giovani.



Finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il progetto dura 24 mesi e coinvolge 6 organizzazioni e 3 enti territoriali in 5 Comuni italiani, tra cui Pontedera.

A Pontedera, sono stati creati un doposcuola in un quartiere diversificato e uno spazio giovanile chiamato YouthLab presso il Centro Poliedro. Sono stati anche offerti laboratori nelle scuole superiori su diritti civili e inclusione.

L’amministrazione supporta i progetti Arci Valdera, tra cui DiversaMente e Voice!, e ha organizzato il Festival New Generation on the Wave per includere i giovani nella comunità.

FOTO TRATTA DAL SITO DI "Diversamente – Giovani contro le discriminazioni"

