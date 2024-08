Oreste Sabatino (PD): il PD denuncia l’inerzia del governo sulla crisi del settore moda e concia in Toscana

Scritto da admin• 2:33 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Segretario provinciale del

Partito Democratico Oreste Sabatino relativamente alla crisi del

distretto e alle mancate risposte del governo.

“Il settore della moda e della concia in Toscana è in crisi da oltre un anno. Il Partito Democratico della Provincia di Pisa ha collaborato con amministratori locali, sindacati e imprese per affrontare la situazione, sostenendo l’attivazione di tavoli di crisi a livello regionale e nazionale. Tuttavia, l’incontro del 6 agosto al Ministero, convocato dal Ministro Adolfo Urso, è stato deludente. Nonostante la gravità della crisi, il governo non sembra consapevole delle difficoltà che lavoratori, famiglie e imprese stanno affrontando. Il Partito Democratico chiede un impegno concreto per salvare le attività a rischio e promuovere misure di sviluppo a lungo termine, coinvolgendo tutti gli attori interessati, e ribadisce la sua priorità di salvaguardare i posti di lavoro nel Distretto del Cuoio e in tutta la Regione.“, conclude Sabatino.

